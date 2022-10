11. Bezirk: Einladung zur Führung „Mautner Markhof“

Rundgang mit Kurator am 14.10., Infos: Tel. 4000/11 127

Wien (OTS) - Johannes Hradecky ist auf ehrenamtlicher Basis tätiger Bezirkshistoriker und Kurator der noch bis Sonntag, 23. Oktober, im Simmeringer Bezirksmuseum (11., Enkplatz 2) laufenden Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Simmering“. Am Freitag, 14. Oktober, lädt der Gestalter um 17.00 Uhr zu einer Führung durch die Schau ein und erzählt dabei allerlei interessante Dinge über die bekannte Industriellen-Familie und deren geschäftliche Aktivitäten im 11. Bezirk. Das Mitmachen bei dem aufschlussreichen Rundgang ist kostenlos. Für Spenden ist das freiwillig aktive Museumsteam dankbar. Notwendig sind die Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen und Anmeldungen: Telefon 4000/11 127 (Direktorin: Petra Leban). Auskunft per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Fotoaufnahmen, Werbeunterlagen, Schriften und Objekte erinnern an frühere Zeiten, als Alkohol, Essig, Senf und sonstige Waren in den „Mautner Markhof“-Betriebsanlagen im 11. Bezirk erzeugt wurden. Demnächst endet die mehrfach verlängerte Ausstellung: Nur mehr bis Sonntag, 23. Oktober, ist ein Rückblick auf die lange Firmengeschichte möglich. Die Öffnungsstunden: Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am 2. und 4. Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr. Traditionell ist der Zutritt gratis. Weitere Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

