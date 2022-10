AVISO: 2. Herbstsymposium „Aktuelle Herausforderungen der Terrorismusbekämpfung – Was Österreich daraus lernen kann“

Einladung des Bundesministeriums für Inneres, der Botschaft des Staates Israel in Österreich und der Universität für Weiterbildung Krems

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Inneres, die Botschaft des Staates Israel in Österreich und die Universität für Weiterbildung Krems laden zum 2. Herbstsymposium „Aktuelle Herausforderungen der Terrorismusbekämpfung – Was Österreich daraus lernen kann“.

Einleitende Worte von Mag. Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, Mag. Dr. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Mag. Friedrich Faulhammer, Rektor der Universität für Weiterbildung Krems und S.E. Mordechai Denis Paul Rodgold, Botschafter des Staates Israel.

Fachvortrag von Prof. Boaz Ganor, Gründer und geschäftsführender Direktor des International Institute for Counter-Terrorism (ICT) und Inhaber des Ronald S. Lauder-Lehrstuhls für Terrorismusbekämpfung an der Reichman-Universität in Herzliya, Israel.

Podiumsdiskussion mit Prof. Boaz Ganor sowie Mag. Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Dr. Nicolas Stockhammer, Wissenschaftlicher Leiter und Koordinator des Research Clusters „Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism and Intelligence“ an der Universität für Weiterbildung Krems.

Wann: 20. Oktober 2022, 19:30 Uhr

Wo: Palais Berg, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Hinweis zur Teilnahme: Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, unter anderem das Tragen einer FFP2-Schutzmaske, wird hingewiesen.

