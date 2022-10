18. Bezirk: Neue Ausstellung „Familie Pachta aus Gersthof“

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) zeigt von Donnerstag, 13. Oktober, bis Donnerstag, 22. Dezember, die Sonder-Ausstellung „Die Familie Pachta aus Gersthof“. Anlass für die Schau sind der 120. Geburtstag des Währinger Malers Sepp Pachta (1902 – 1993) und der 81. Geburtstag seiner Tochter Sonja Pachta, die vielfache österreichische Tennis-Staatsmeisterin war.

Sonja Pachta wohnt der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 13. Oktober, ab 17.00 Uhr, bei. Museumsleiterin Doris Weis begrüßt das Publikum und spricht einführende Worte. Zu sehen sind Gemälde von Sepp Pachta sowie 11 Tafeln mit Postkarten, die der Künstler einst von seinen Malereien anfertigen und hernach in Trafiken verkaufen ließ. Weitere Tafeln dokumentieren in Wort und Bild das Leben und das reiche künstlerische Schaffen Sepp Pachtas. Große sportliche Leistungen der Tochter werden mit der Präsentation von Meldungen aus Zeitungen gewürdigt.

Eintritt kostenlos, Infos via E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at

Geöffnet ist das Museum Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Montag (10.00 bis 12.00 Uhr). Immer ist der Eintritt kostenlos. Spenden der Besucher*innen nehmen die auf ehrenamtlicher Basis agierenden Bezirkshistoriker*innen gerne an. Das Publikum wird um Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen ersucht. Sepp Pachta war Postbediensteter, Betreiber einer Tennis-Anlage in Gersthof, Trainer seiner Tochter und Kunstmaler (Motive: Idyllen, Genreszenen, Satiren). Sonja Pachta erreichte 1964 in der europäischen Tennis-Rangliste den 9. Platz. 1962 kam die Spielerin im Mixed-Doppel-Bewerb in Wimbledon bis ins Viertelfinale. Weitere Infos: Telefon 4000/18 127 bzw. E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Maler Sepp Pachta (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Josef_Pachta

Sportlerin Sonja Pachta (Öst. Tennisverband): www.oetv.at/news/artikel/d/happy-birthday-sonja-pachta.html

Bezirksmuseum Währing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse