Kreative Ideen für Wiener Grätzloasen gesucht

Erste Einreichfrist bis 30. Oktober 2022

Wien (OTS) - Das Aktionsprogramm „Grätzloase“ unterstützt auch dieses Jahr Projekte von Bürger*innen, die ihr Grätzl mitgestalten wollen, mit bis zu € 4.000,- sowie Know-How bei Planung, Genehmigung und Umsetzung. Gesucht werden Ideen zu den Schwerpunkten „Grüne Parklets“ und „Junges Grätzl“, die im Jahr 2023 umgesetzt werden sollen. Die Projekte können noch bis 30. Oktober 2022 auf www.grätzloase.at eingereicht werden.

“Jedes Jahr werden hunderte Wienerinnen und Wiener durch das Aktionsprogramm 'Grätzloase' zu Gestalter*innen ihrer Stadt. Sie bekommen dadurch die Möglichkeit, mitzureden, mitzumachen und ihr Grätzl zum Besseren zu verändern. Das entspricht auch unserem Prinzip im Wiener Klimafahrplan – denn große Herausforderungen werden wir nur gemeinsam bewältigen können! Das Aktionsprogramm Grätzloase ist ein schönes Beispiel dafür, was alles gelingen kann, wenn alle kräftig anpacken!“ betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Zwei Schwerpunkte “Grüne Parklets“ und „Junges Grätzl“

Immer mehr Wiener*innen nutzen die Möglichkeit im Rahmen der „Grätzloase“ ihre Stadt selbst mitzugestalten. Rund 580 Aktionen, davon 370 Grüne Parklets, wurden seit 2015 in ganz Wien realisiert.

Die beliebten „Grünen Parklets“ sind nicht mehr aus dem Wiener Stadtbild wegzudenken. Dabei handelt es sich um Stadtmöbel, die Wohlfühloasen in den Wiener Grätzln schaffen. Ausgestattet mit Blumen, Bäumen und Beeten sorgen sie für mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Mikroklima - besonders an heißen Sommertagen.

Im Sinne der Wiener Kinder- und Jugendstrategie wird seit 2021 der Schwerpunkt „Junges Grätzl“ gesetzt. Gefragt sind Ideen, die die urbanen Freiräume stärker den Bedürfnissen der jungen Stadtbewohner*innen entsprechend gestalten und beleben. Temporäre Spielstraßen, Naschhecken und Hochbeete für die Kleinen, Bewegungs- Unterhaltungs- oder Bildungsangebote im öffentlichen Raum – die Möglichkeiten für Aktionen im Rahmen der „Jungen Grätzl“ sind vielfältig.

Egal ob Nachbarschaftsinitiative, Verein oder Schule, lokales Unternehmen oder Einzelperson: Alle, die eine kreative Idee für 2023 haben, sind eingeladen, diese bis zum 30. Oktober 2022 unter www.grätzloase.at einzureichen. Weitere Einreichfristen für die kommende Saison sind im Februar und März 2023 geplant.

Die Grätzloase ist eine Initiative, die gemeinsam von der Stadt Wien und dem Verein Lokale Agenda 21 Wien umgesetzt wird. Das Aktionsprogramm Grätzloase unterstützt alle, die den städtischen Freiraum im Sinne von Kindern und Jugendlichen oder mit begrünten Parklets gestalten möchten. Eine Jury wählt die besten Aktionen aus. Diese werden finanziell sowie mit Know-How bei Genehmigungen und der Durchführung von Aktionen unterstützt.

2022: Erfolgreiche Saison und internationale Anerkennung für die Grätzloase

Das Aktionsprogramm Grätzloase hat in der vergangenen Saison einen neuen Rekord gebrochen: Über 150 Grätzloasen Ideen wurden eingereicht und insgesamt 114 Aktionen wurden 2022 in den Kategorien „Grüne Parklets“ und „Junge Grätzl“ in ganz Wien unterstützt. Anfang August wurde die Stadt Wien im Rahmen des „World Cities Summit 2022“ mit dem „Lee Kuan Yew World City Prize“ für nachhaltige Stadtentwicklung ausgezeichnet. Das Angebot der Stadt, sich durch Initiativen wie die Grätzloase aktiv für lebendige Stadtteile zu engagieren, wurde von der Jury besonders anerkannt und gelobt.

“Die Auszeichnung der Stadt Wien mit dem „Lee Kuan Yew World City Prize“ in Singapur ist auch eine Auszeichnung für die vielen tausenden Wienerinnen und Wiener, die in den letzten Jahren Grätzloasen in ganz Wien geplant, gebaut und Leben auf Wiens Straßen gebracht haben!“ so Czernohorszky abschließend.

