Sanierung der Ortsdurchfahrt Trautmannsdorf abgeschlossen

LR Schleritzko: Mehr Verkehrssicherheit und höhere Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - In Trautmannsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde die Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L 163 auf einer Länge von rund 620 Metern bzw. auf einer Gesamtfläche von 4.200 Metern instandgesetzt. Vorab wurden auf der südlichen Seite der Landesstraße die Randsteineinfassungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit und für eine schönere optische Gestaltung von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha erneuert, weiters wurden Parkspuren und Einfahrten neu hergestellt und die Entwässerung angepasst. Die Fräs- und Asphaltarbeiten führte die Firma Ing. Walter Streit GmbH aus, die Arbeiten an den Nebenanlagen wurden von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha durchgeführt. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Gesamtkosten betragen 290.000 Euro, wovon rund 160.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 130.000 Euro von der Marktgemeinde Trautmannsdorf getragen werden.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meint zum Projekt: „Rund 20 Prozent des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Der Straßenraum prägt das Ortsbild, ist damit Basis für das Wohlfühlen vor der eigenen Haustür und trägt so zur Lebensqualität bei.“

Zusätzlich zu den Arbeiten an und neben der Fahrbahn wurden zahlreiche Einbauten errichtet, um die Straße fachgerecht zu entwässern. Weitere Querungen für Wasserleitung und Kanalisation von der nördlichen zur südlichen Straßenseite wurden ebenfalls durchgeführt, um bei möglichen baulichen Aktivitäten die neu eingerichtete Fahrbahn nicht wieder zu zerstören. Insgesamt beläuft sich diese Investition auf Kosten von rund 100.000 Euro, die auf die Marktgemeinde Trautmannsdorf entfällt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse