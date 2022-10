Neue Spitzenforscher*innen für die Wissenschaftsstadt Wien

Bürgermeister Michael Ludwig und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler heißen neuberufene Professor*innen und Rektor*innen der 23 Wiener Hochschulen im Rathaus willkommen.

Wien (OTS) - Die Wissenschaftsstadt Wien ist stolz auf die Spitzenforscher*innen, die an den insgesamt 23 Wiener Hochschulen forschen und lehren. Rund 200 neuberufene Professor*innen sind im Jahr 2021 dazu gekommen. Auf Einladung des Bürgermeisters Michael Ludwig und der Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler heißt die Stadt Wien die neuberufenen Professor*innen nebst Rektor*innen und Geschäftsführer*innen der Wiener Hochschulen heute Mittwoch, den 12. Oktober, bei einem Empfang im Rathaus willkommen.

„Die Wiener Hochschulen tragen maßgeblich mit ihrem Wissen und ihrem Engagement zu neuen, innovativen Lösungen für urbane Herausforderungen in der Stadt bei“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Zentral für die Innovationskraft der Wiener Hochschulen und des Wissenschaftsstandorts Wien sind die Forschenden und Lehrenden. Sie machen Wien damit zur weltweit lebenswertesten Stadt mit internationaler Reputation.“

Der Empfang im Rathaus ist eine Veranstaltung im Rahmen des Hochschulabkommens. Gemeinsam mit den Rektor*innen der 23 Wiener Hochschulen unterzeichnete Bürgermeister Michael Ludwig im Mai 2019 das Kooperationsabkommen zum Hochschulstandort Wien.

Das Hochschulabkommen zeigt, „was Wien als Wissenschaftsstandort leistet und, dass die Forschungsförderung der Stadt ein großes Anliegen ist“, so Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind seit der Unterzeichnung des Hochschulabkommens im Mai 2019 nicht weniger geworden. Mit ihrer Forschungstätigkeit leisten die Hochschulen einen enormen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Umso wichtiger ist eine solide Finanzierung der Hochschulen“, appelliert die Wissenschaftsstadträtin angesichts des drohenden Budgetlochs der Universitäten und Fachhochschulen im Zuge der anhaltenden Inflation an den Bund. Ohne zusätzliche Finanzierung droht den Hochschulen ein Engpass bei Energie und Personal in Milliardenhöhe. Kaup-Hasler: „Wien investiert viel in die Stadt als attraktiven Wissenschaftsstandort. In der jetzigen Krise muss der Bund die Hochschulen nachhaltig absichern und die dringend erforderlichen finanziellen Mittel in die Hand nehmen“.

