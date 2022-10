ÖAMTC: Stefan Trimmel holt sich ersten Platz bei FIA Region I Best Young Driver Contest in Madrid (+ Fotos)

17 Teilnehmer:innen aus neun Ländern traten bei internationalem Verkehrssicherheitsbewerb an

Wien (OTS) - Am 8. Oktober 2022 fand das Finale des diesjährigen FIA Region I Best Young Driver Contest in Jarama bei Madrid statt. Die internationale Verkehrssicherheitsaktion wurde 2019 speziell für junge Menschen und Führerschein-Neulinge ins Leben gerufen. Stefan Trimmel (25) aus Götzendorf an der Leitha (NÖ) sicherte sich im Namen des ÖAMTC den sensationellen ersten Platz. Neben zahlreichen Sachpreisen gewinnt er zwei VIP-Tickets für den Formel 1 Grand Prix in Italien. Victor Sima (25) aus Wien konnte ebenfalls punkten und erlangte hinter dem Slowenen Urban Ostrez den dritten Platz. "Fahrerisches Können macht Spaß und erhöht die Verkehrssicherheit – eine Win-Win-Situation für alle. Dieser FIA-Contest erreicht und motiviert genau jene, auf die es in Zukunft ankommen wird, wenn wir ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr erzielen und Unfälle vermeiden wollen", so ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.

Insgesamt nahmen 17 Teilnehmer:innen der FIA-Partnerclubs (Ungarn, Polen, Bulgarien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Niederlande, Spanien, Großbritannien und Österreich) im Alter von 18 bis 26 in Zweierteams am Samstag in Spanien teil. Neben Fahrsicherheitsbewerben mussten die Teilnehmer:innen zeigen, dass sie auch in simulierten Notsituationen einen kühlen Kopf bewahren und wissen, wie zu reagieren ist.

Über den FIA Region I Best Young Driver Contest

Der FIA Region I Best Young Driver Contest wurde als Verkehrssicherheitswettbewerb ins Leben gerufen, um jungen Fahrer:innen sicheres Autofahren näher zu bringen. Im ersten Schritt ermitteln die teilnehmenden Partnerclubs über Vorentscheide die fähigsten Fahrer:innen ihres Landes, die im Team für die jeweilige Organisation beim FIA-Contest an den Start gehen. Am Wettbewerbstag können die Teilnehmer:innen ihre Kompetenzen hinter dem Steuer beweisen, dazu zählt vor allem der sichere Umgang mit dem Fahrzeug in Notsituationen. Die jungen Lenker:innen müssen anhand verschiedener Stationen demonstrieren, dass sie im Ernstfall die richtigen Schritte einleiten können, dazu gehören Schadensminimierung sowie das Fahren in herausfordernden Situationen.

Mehr Infos unter: https://www.fiaregion1.com/

Aviso an die Redaktionen:

Bilder zu dieser Aussendung finden Sie im ÖAMTC-Presseportal unter:

www.oeamtc.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at