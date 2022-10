ARBÖ: Urlauberschichtwechsel sorgt für Staus an einem ansonst geruhsamen Wochenende

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird eher geruhsam mit einem Aber. Das Aber ist laut ARBÖ der Urlauberschichtwechsel durch den Herbst-Ferienbeginn in 4 deutschen Bundesländern (unter anderem Niedersachsen) und Teilen der Niederlande sowie das Ferienende in Nord-Rheinwestfalen. Das wird zu Staus auf den Transitrouten in Westösterreich und Wartezeiten vor den Grenzen führen.

Am kommenden Wochenende beginnen 14-tägige Herbstferien in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie im nördlichen Teil der Niederlande. Ab Montag, 17.10.2022, müssen die Schülerinnen und Schüler aus dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder zurück in die Schule. Dieser Urlauberschichtwechsel wird nach Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten besonders auf den Transitrouten im Westen und an den Grenzen für Staus und Verzögerungen sorgen.

Im Mittelpunkt der Stauberichterstattung werden vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein vermutlich folgende Strecken stehen:

* Brennerautobahn (A13), in den Baustellenbereichen zwischen Innsbruck und Matrei sowie vor der Mautstelle Schönberg

* Fernpassstrecke (B179) im Baustellenbereich beim Fernsteinsee sowie vor den Tunnelportalen des Lermoosertunnels und vor dem Grenztunnels Vils/Füssen bzw. zwischen dem Grenztunnel und Reutte/Süd

* Innkreisautobahn (A8), zwischen Ort/Innkreis und der Grenze Suben

* Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck

* Pyhrnautobahn (A9) vor den Gegenverkehrsbereichen zwischen Gratkorn und Übelbach sowie zwischen St. Pankraz und Windischgarsten

* Tauernautobahn (A10), im Bereich zwischen dem Knoten Pongau und dem Knoten Salzburg

* Westautobahn ( A1), im Großraum Salzburg



Auch an den Grenzen wird voraussichtlich einiges an Geduld gefragt sein. Bei der Einreise nach Österreich werden der Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) und der Grenzübertritt Nickelsdorf auf der Ostautobahn (A4) betroffen sein. Bei der Ausreise sind die „heißesten Kandidaten“ die Grenzübergänge Kufstein/Kiefersfelden auf der A12, Suben auf der A8 und Walserberg auf der A1.

Wer die potenziellen Staus und Verzögerungen vermeiden will, sollte die betroffenen Strecken ab Samstagvormittag bis in den späten Nachmittag und am Sonntag ab dem späteren Nachmittag meiden und möglichst großräumig umfahren. „Für die Beratung über Ausweichrouten stehen wir gerne 7 Tage die Woche unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 oder per e-mail (id @ arboe.at) zur Verfügung. Aktuelle Verkehrsinformationen finden Sie außerdem im ORF-Teletext auf Seite 431 und auf der ARBÖ-Homepage unter www.arboe.at“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.



