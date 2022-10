Forum Zukunft Gesundheitsförderung: Bürger:innen und Expert:innen präsentieren Ideen

Rauch: Breite Beteiligung ist Grundlage für gesundheitspolitische Weichenstellungen der Zukunft

Wien (OTS) - Ein Jahr lang tauschten sich Bürger:innen, Expert:innen und Entscheidungsträger:innen intensiv über die Zukunft der Gesundheitsförderung in Österreich aus. Bei der Veranstaltung „Forum Zukunft Gesundheitsförderung“ am 11. und 12. Oktober im Tech Gate in Wien präsentieren Sie ihre Ergebnisse.

Organisiert wird das Forum vom Gesundheitsministerium gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung des Fonds Gesundes Österreich. Gesundheitsminister Rauch erklärt die gemeinsame Zielsetzung: „Wir wollen die Gesundheit der Menschen und ihre Lebensqualität verbessern. Wie das geht und was wir dafür brauchen, wissen die Menschen selbst am besten. Daher haben wir über unterschiedliche Beteiligungsformate alle eingeladen mitzureden und eigene Ideen und Vorschläge einzubringen. Heute führen wir die Perspektiven von Bürgerinnen und Bürgern, von Expertinnen und Experten und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zusammen. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen in wichtige gesundheitspolitische Weichenstellungen der nächsten Jahre einfließen.“

Bürger:innen-Dialog zu Lebensqualität: Wo drückt der Schuh?

Im Juni 2022 wurden Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen eingeladen auf einer digitalen Beteiligungsplattform ihre Perspektiven zur Zukunft der Gesundheitsförderung einzubringen. Daraus entstanden ist eine Sammlung konkreter Maßnahmenvorschläge. Begleitend werden auf der Plattform im Rahmen des Bürger:innen-Dialogs zu Lebensqualität „Wo drückt der Schuh“ die Bedarfe der in Österreich lebenden Menschen erfragt.

50 Bürger:innen-Räte übergaben ihre Vorschläge an Gesundheitsminister Rauch

Um die 6.000 Einladungen wurden per Zufallsprinzip an Bürger:innen verschickt, um diese persönlich zu einem von drei Bürger:innenräten einzuladen. Aus den Bewerber:innen wurden knapp 50 Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft ausgewählt. Die Arbeitssitzungen fanden im September in Wien, Graz und Salzburg statt. Die von den Bürger:innen erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen wurden von den Räten selbst am Dienstag Nachmittag präsentiert und an Gesundheitsminister Rauch übergeben.

Fokusgruppen mit Menschen mit spezifischen Bedarfen

Mit Personen, für welche die Teilnahme in Bürger:innen-Räten schwierig ist und welche spezifische Bedarfe haben, werden zusätzlich Fokusgruppen veranstaltet. Solche werden mit Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und ihrer pflegenden Angehörigen (in Kooperation mit der Selbsthilfe Oberösterreich), mit armutsgefährdeten bzw. armutsbetroffenen Menschen (in Kooperation mit der Caritas Sozialberatung Wien), mit Kindern und Jugendlichen (in Kooperation mit bOJA, bundesweites Netzwerk offene Jugendarbeit), mit Hochbetagten (in Kooperation mit dem KWP - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) und mit Menschen mit nicht deutscher Muttersprache (in Kooperation mit FEM Süd/ MEN) organisiert.

Am Mittwoch, dem zweiten Tag des Forums werden in Workshops mit den Teilnehmer:innen wirksame Maßnahmen konkretisiert, die ebenfalls in das Empfehlungspapier Eingang finden sollen. Dr. Rüdiger Krech (Director, Health Promotion, World Health Organization) hält eine Key- Note-Speech zu den Zielen der Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft nach Prinzipien des allgemeinen Wohlbefindens.

Informationen und Ergebnisse:

https://beteiligung.agenda-gesundheitsfoerderung.at/

agenda-gesundheitsfoerderung.at

