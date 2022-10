Die TPA Gruppe: Höchste Immobilien-Kompetenz auf der Expo Real

Wien (OTS) - Die TPA Gruppe war wieder gemeinsam mit dem internationalen Baker Tilly Netzwerk auf der Expo Real in München vertreten. Die 24. Ausgabe der Immobilien-Messe fand vom 4.-6. Oktober statt.

Knapp 40.000 Besucher aus 73 Ländern kamen 2022 zur Expo Real nach München angereist. Die 1.887 Aussteller verteilten sich auf sieben Hallen. Damit stellte die Expo Real auch heuer ihre führende Rolle als größte B2B Messe für Immobilien und Investitionen in Europa eindrucksvoll unter Beweis. Das diesjährige Motto der Messe lautete Immobilienwirtschaft im Umbruch. Und tatsächlich beschäftigte die Besucher:innen der diesjährigen Fachmesse ein Thema besonders: Die Auswirkung der Zinswende. Ebenso dominierten Themen wie ESG und Taxonomie die Veranstaltung.

Karin Fuhrmann, Immobilien-Expertin und Mitglied des Management-Teams von TPA: „ Vor allem in Bezug auf die Immobilienbranche gehen wir von einer komplexen Dynamik aus, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Wir werden jedenfalls die Entwicklung genau beobachten und unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich beraten .“ Ingrid Winkelbauer, Real Estate-Profi und ebenfalls Mitglied des Management-Teams betonte: „ Hier kommt uns unsere Stärke als TPA-Gruppe bei der grenzüberschreitenden Beratung von Immobilien-Transaktionen entgegen. Wir können rasch auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden reagieren und behalten dabeidie jeweiligen steuerrechtlichen Besonderheiten einzelner Standorte im Blick “.

Die internationale Vernetzung der TPA Gruppe war auch auf dem Messestand der Expo Real deutlich spürbar: Berater:innen aus unserem internationalen Netzwerk standen für fachlichen Austausch bereit. Neben den 12 Ländern, in denen TPA vertreten ist, waren dies unter anderem Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Schweiz und viele andere mehr.

Auch heuer fand die traditionelle Weinverkostung am Stand der TPA Gruppe am zweiten Messetag statt. Sie hat sich inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Dieses Jahr wurden verschiedene Veltliner und Rieslinge von Top-Weingütern aus dem Kamptal verkostet.

Das in Mittel- und Südosteuropa angesiedelte Beratungsunternehmen TPA ist führend in der Beratung in- und ausländischer Immobilienfonds sowie großer, international tätiger Immobilieninvestoren. Die TPA Gruppe wurde wiederholt im Immobilien-Bereich europaweit ausgezeichnet und zählt zu den führenden Transaktions- und Immobilien-Beratungsfirmen im gesamten SEE/CEE-Raum.

Die Kompetenz der TPA Gruppe reicht von der steuerlichen Optimierung von Investitionen über die Begleitung beim Kauf oder Verkauf von Immobilien bis zu steuerlichen Complianceleistungen. Die Expertinnen und Experten von TPA verfügen über umfassendes Spezialwissen rund um die Besteuerung von Immobilien in Konzernen, Fonds, Privatstiftungen, von Bauherren- und Vorsorgemodellen oder von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.

Über die TPA Gruppe: Zahlen und Fakten

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen – in zwölf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance und bietet dadurch seinen Kunden ein weltweites Netzwerk von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 123 unabhängigen Mitgliedern in 148 Ländern mit über 37.000 Mitarbeitern und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

