RKP InnoInvest GmbH: Neue Perspektiven für Startups und innovative Unternehmen

Investitionskapital und die passenden strategischen Serviceleistungen unterstützen fortschrittliche und dynamische Unternehmen bei ihrem Erfolgsweg.

Die RKP InnoInvest GmbH ist eine neu gegründete Gesellschaft der RKP Gruppe mit Sitz in Hartberg und Wien. Ziel des Unternehmens ist die Unterstützung und Begleitung von Startups aus den Bereichen Food & Beverage, Technologie und Gesundheit. Aber auch zielstrebige Unternehmen, die auf Wachstum setzen und Innovationen vorantreiben, sollen von dem neuen Angebot profitieren. An der Spitze der RKP InnoInvest GmbH stehen die beiden Geschäftsführer Michaela Hold und Hanspeter Prenner.

Maßgeschneidertes Investment – Geschäftsmodell Cash & Sweat

Cash & Sweat ist das Prinzip, nachdem Unternehmen und Startups in Phasen ihrer Unternehmensgründung und -führung unterstützt werden. Die RKP InnoInvest investiert einerseits Kapital, also „Cash“, und steht andererseits mit strategischen Dienstleistungen – „Sweat“, wie Steueroptimierung, Förderungen, Personalmanagement, Marketing- und Sales-Strategien, IT-Beratung den neuen Partner:innen zur Seite.

„Unsere Mission ist die Förderung interessanter und mutiger Start-ups und Unternehmen, um sie in ihrer Weiterentwicklung und ihrem Wachstum zu unterstützen. Daher freut es mich besonders, dass wir neben Hanspeter Prenner mit Michaela Hold eine erfahrene Expertin an Board haben, die in ihrer Funktion Synergien heben und neue Potenziale entfalten wird“, so Franz Kerschbaumer, Gründer der RKP Gruppe.

Gebündelte Kompetenz unter einem Dach

Das Geschäftsmodell Cash & Sweat wird nicht nur auf die jeweiligen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten, sondern es ist auch regional umsetzbar, unkompliziert und man profitiert von schnellen Entscheidungsprozessen. „Der große Vorteil ist, dass sich durch unsere professionelle Unterstützung das Gründer- oder Unternehmerteam völlig auf die Umsetzung der eigenen Ideen konzentrieren kann. Ziel ist es, gemeinsam innovative und zukunftsfähige Projekte voranzutreiben, die den Realitäten des Marktes und damit den Bedürfnissen der Konsument:innen entsprechen. Unsere Partnerschaften basieren auf einem Wertesystem für eine sichere, gemeinsame Zukunft und wirtschaftlichen Erfolg“, erklärt Michaela Hold, Geschäftsführende Gesellschafterin der InnoInvest GmbH.

Das bedeutet auch, dass die bestehenden und etablierten Gesellschaften der RKP Gruppe wie die RKP Unternehmensberatung, die RKP Steuerberatungsgesellschaft, das RKP Marketing und die RKP IT-Solutions mit ihren Expertinnen und Experten als Sparringspartner unterstützen und zusätzlich verschiedene Aufgaben übernehmen können. Darüber hinaus soll die Vernetzung und der zielgerichtete Austausch mit CEOs und anderen Opinion Leader neue Perspektiven eröffnen. Der Mehrwert ist klar – gebündeltes Know-how und jahrelange Erfahrung unter einem Dach.

Auswahlverfahren und Vorgehensweise

Das Prinzip ist einfach: Interessierte Startups und Unternehmen „bewerben“ sich direkt auf der Website innoinvest.rkp.at und laden dort ihr PitchDeck hoch. Idee, Branche, Marktpotenzial, Wettbewerbssituation und Projektstatus werden dabei abgefragt und geprüft. Im Anschluss erfolgt die Kontaktaufnahme durch die RKP InnoInvest und der Entwicklungsprozess beginnt. Zudem wird die Due Diligence direkt von der RKP InnoInvest durchgeführt – ohne zusätzliche Kosten für das jeweilige Unternehmen. Ist man sich einig, wird zügig ein Fahrplan mit der konkreten Vorgehensweise, den Aufgaben und Verantwortlichkeiten erstellt. Spezielles Augenmerk liegt auf Unternehmen oder Startups aus der DACH-Region.

„Am Markt besteht, wer innovativ, zielorientiert und kompetent agiert. Wir glauben, dass wir hier einen entscheidenden Beitrag leisten können und den Unternehmer:innen durch unsere Expertise viel Arbeit abnehmen und ihnen den Rücken freihalten. Damit sind sie in der Lage, ihre Visionen und Entwicklungen ohne Umwege voranzutreiben. Wir fungieren nicht bloß als Kapitalgeber, sondern auch als Know-how-Träger für strategische Dienstleistungen. Damit sind wir wichtiger Sparringpartner und bieten alle Services aus einer Hand. Eben einfach und unkompliziert“, so Michaela Hold und Franz Kerschbaumer abschließend.

Detailinformationen unter innoinvest.rkp.at

Über die RKP Gruppe

Die RKP Gruppe mit Sitz in Hartberg (Steiermark) und Wien ist seit ihrer Gründung 1991 wirtschaftlicher Begleiter für viele Unternehmenskund:innen. Mit einem Jahresumsatz 2021 von rund acht Millionen Euro und 70 Mitarbeiter:innen bietet das Unternehmen mit ihren bisher vier Gesellschaften RKP Unternehmensberatung, RKP Steuerberatung, RKP IT-Solutions, RKP Marketing umfassende Expertise und Beratung. Mit Juli 2022 eröffnete die neu gegründete RKP InnoInvest GmbH als fünfte Gesellschaft ein völlig neues Geschäftsfeld. Startups und innovative Unternehmen werden in allen Phasen ihrer Unternehmensgründung und -führung nach dem Prinzip Cash & Sweat unterstützt und begleitet.

Das Besondere der RKP Gruppe ist das seit über 30 Jahren gebündelte Know-how, das schlussendlich den Erfolg des Unternehmens ausmacht. Gründer Franz Kerschbaumer setzte kontinuierlich auf Wachstum. So erweiterte er sein Geschäftsführerteam im Laufe der Jahre um Johann Riegler (RKP Steuerberatungsgesellschaft) und Franz Schnur (RKP Business Unternehmensberatung & Steuerberatung) und ergänzte das Team mit Hanspeter Prenner ab 2019. Damit wurden die Kompetenzfelder Förderungen, digitale Transformationsprozesse, internationale Steuern und QM Systeme ausgebaut und die Expansion des Unternehmens vorangetrieben. Die Digitalisierung bewegte zu einer weiteren Unternehmensgründung: Die RKP IT-Solutions GmbH entstand und wird seitdem von Markus Kerschbaumer und Markus Pußwald geführt. Aufgrund der Nachfrage für Unterstützung bei strategischen Marketingagenden und digitalem Performance Marketing wurde 2021 die RKP Marketing Agentur unter der Führung von Lukas Fröhle und Hanspeter Prenner ins Leben gerufen.

Heute zählt die RKP Gruppe mit ihren einzelnen Unternehmen zu einem führenden Beratungszentrum. Als “One-Stop-Shop” Beratungshaus bieten die Unternehmen der Gruppe einen einzigartigen Service.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Hold, Geschäftsführende Gesellschafterin RKP InnoInvest GmbH



m.hold @ rkp.at



+43 664 6182119