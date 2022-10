CSafe und BioLife Solutions, Inc. geben Partnerschaft zur Erweiterung der Lieferkettenlösungen...

für den Zell- und Gentherapiemarkt bekannt

Monroe, Ohio und Bothell, Washington (OTS) - CSafe tritt dem globalen Partnernetzwerk von BioLife bei, das Lösungen für die Kühlkette anbietet und die evo® Plattform für das Management der Kühlkette nutzt

MONROE, Ohio und BOTHELL, Washington, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ – CSafe, einer der größten Anbieter von aktiven und passiven temperaturkontrollierten Versandlösungen für Pharmazeutika, und BioLife Solutions, Inc. (NASDAQ: BLFS), ein führender Anbieter von erstklassigen Bioproduktionswerkzeugen und -dienstleistungen für die Zell- und Gentherapie („ZGT") und den breiteren Biopharmamarkt, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um ein kombiniertes globales Servicenetzwerk zur Unterstützung von ZGT-Produkten bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf erhöhter Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität liegt.

CSafe schließt sich BioLifes globalem Partnernetzwerk von Anbietern von Kühlkettenlösungen für den CGT-Markt an. BioLife geht davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten 10.000-12.000 evo-Sendungen mit ZGT-Ausgangsmaterialien und hergestellten Dosen unterstützt werden. Die neue Partnerschaft bietet erweiterte Lieferkettenoptionen für jedes ZGT-Produkt in jedem Entwicklungsstadium, von frühen klinischen Studien bis zum globalen kommerziellen Maßstab.

CSafe wird durch diese neue Allianz noch mehr von seiner äußerst zuverlässigen globalen Reichweite in den ZGT-Sektor einbringen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Servicezentren auf der ganzen Welt und ist ein bewährter, zuverlässiger Partner für biopharmazeutische Hersteller, die die Komplexität der Lieferkette bewältigen wollen. Zu den bisherigen Erfolgen gehören Versandlösungen für sechs Milliarden Dosen eines COVID-19-Impfstoffs.

„CSafe fühlt sich geehrt, mit dem Team von BioLife Solutions zusammenzuarbeiten, dessen Angebot an ZGT-Bioproduktionsausrüstungen und Dienstleistungen auf dem Markt seinesgleichen sucht. Wir freuen uns darauf, diese außergewöhnlichen Ausrüstungen und Dienstleistungen mit unserer Expertise in der globalen, zuverlässigen und skalierten Lieferung zu vereinen", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. „ZGT ist auf dem Vormarsch und benötigt weltweite Unterstützung. Wir wissen, wie wichtig diese Therapien für Patienten auf der ganzen Welt sind, und es ist unsere Mission bei CSafe, jede Sendung zu schützen."

„Wir freuen uns, mit einem globalen Partner zusammenzuarbeiten, der für seine Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist und sich für innovative Therapien einsetzt", sagte Mike Rice, CEO von BioLife Solutions. „Wir verfügen über die beste LN2-Technologie und cGMP-Lagereinrichtungen auf dem Markt, zusätzlich zu unseren anderen erstklassigen ZGT-Lösungen, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit CSafe unsere Reichweite erweitern und zu noch mehr Zuverlässigkeit und Echtzeit-Service für ZGT-Partner führen wird."

jcain @ lhai.comCSafe bietet die umfassendste Palette an thermischen Versandlösungen für den pharmazeutischen Kühlkettenbedarf auf der ganzen Welt. Mit seinem Fokus auf den Patienten, seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem Engagement für Innovationen liefert CSafe auch weiterhin branchenführende Produkte sowohl im aktiven als auch im passiven Segment. CSafe ist der einzige Anbieter mit einem durchgängigen Portfolio, das aktive und passive Luftfracht, Pakete, Zellen und Gene sowie

spezielle Last-Mile-Anwendungsfälle umfasst und in der Lage ist, die gesamte Bandbreite der Versandanforderungen von Arzneimitteln in der Kühlkette mit branchenführender Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Jede Größe, jede Dauer und jede Temperatur – CSafe ist das Herzstück Ihrer Kühlkette. csafeglobal.com

BioLife Solutions ist ein führender Anbieter von Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Bioproduktion in der Zell- und Gentherapie sowie in der Biopharmazie im weiteren Sinne. Unser Portfolio an Ausrüstungen umfasst unsere eigenen CryoStor® und HypoThermosol® Biokonservierungsmedien für den Versand und die Lagerung, die ThawSTAR®-Familie von automatisierten, wasserfreien Auftau-Produkten, das evo®-Kühlketten-Managementsystem, hochkapazitive kryogene Lagerungsgefriergeräte,

mechanischeStirling Ultracold-Gefriergeräte, SciSafe Lagerungsdienste für Biologika und die Zellverarbeitungsgeräte von Sexton Biotechnologies. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biolifesolutions.com, www.scisafe.com, www.stirlingultracold.com oder www.sextonbio.com und folgen Sie BioLife auf Twitter.

