Kamera/Foto-Termin 14.10.: Volkshilfe & Michael Häupl sammeln für Lebensmittelpakete

Zum Internationalen Tag gegen Armut ruft die Volkshilfe Wien zur Sachspenden-Sammlung vor Supermärkten auf.

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tags gegen Armut sammelt die Volkshilfe Wien Lebensmittelpakete vor 15 Spar-Filialen in Wien. Die Spenden werden bei der Lebensmittelausgabe der Volkshilfe Wien verteilt. Michael Häupl (Präsident) und Tanja Wehsely (GF) stehen für Interviews zur Verfügung.







Kamera/Foto-Termin 14.10.: Volkshilfe & Michael Häupl sammeln für Lebensmittelpakete

1,2 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet. Deswegen ruft die Volkshilfe Wien zur Sachspenden (Lebensmittel und Hygieneartikel) vor Supermärkten auf. Die eingelangten Sachspenden werden in den Folgetagen direkt an armutsbetroffene Menschen ausgegeben.



Datum: 14.10.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Spar Akademie Wien

Hietzinger Hauptstraße 17, 1130 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Julia Seidl

j.seidl @ volkshilfe-wien.at

0676/ 87 84 1781



Martin Binder-Blumenthal

m.binder-blumenthal @ volkshilfe-wien.at

0676/ 87 84 1777