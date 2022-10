Mahrer/Keri: Leopoldstadt wird zum Sicherheitsbezirk

Übersiedlung der LPD Wien in die Leopoldstadt – Mittel vom Bund freigegeben - weiterer Meilenstein

Wien (OTS) - „Mit der künftigen Übersiedlung der Landespolizeidirektion Wien auf das Areal des Amtsgebäudes des Bundesheers in der Vorgartenstraße wird ein neues Kapitel in der Wiener Polizei eingeläutet“, so Landesparteiobmann Karl Mahrer zu den aktuellen Plänen des Innenministeriums.

So soll ab 2025 der Bau in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt gestartet werden. Die finanziellen Mittel sind hier vom Bund freigegeben worden. Auch eine Konzeption des Areals als Wohn- und Sicherheitsquartier sei angedacht.

Nach der Eröffnung der Polizeiinspektion am Praterstern werde somit ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit in der Leopoldstadt gesetzt. „Dank der zukünftigen Ansiedlung der LPD Wien wird die Leopoldstadt zu einem echten Sicherheitsbezirk. Im Sinne der Sicherheit unser Bürgerinnen und Bürger“, so die Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Leopoldstadt, Gemeinderätin Sabine Keri abschließend.

