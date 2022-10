AVISO: Erste behördenübergreifende Air-Marshal-Übung der Cobra am Flughafen Wien

Am 13. Oktober 2022, 15:45 Uhr – Statements von Innenminister Karner und Verteidigungsministerin Tanner – Vorab-Akkreditierung erforderlich

Wien (OTS) - Am 13. Oktober 2022 findet am Flughafen Wien die erste behördenübergreifende Notfallübung zur Auflösung einer versuchten Flugzeugentführung statt. Veranstaltet wird diese Übung von der Air-Marshal-Einheit des Einsatzkommandos Cobra/DSE im Rahmen des EU-Projekts „Enhancing In-Flight Security“. An der Übung beteiligt sind neben den österreichischen Air-Marshal-Kräften unter anderem auch Eurofighter des österreichischen Bundesheers, Zugriffsteams des Einsatzkommandos Cobra sowie Zugriffsteams internationaler Sondereinheiten.

Akkreditierung:

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Folgendes gilt jedoch zu beachten:

Um an diesem Medientermin teilnehmen zu können, ist eine Vorab-Akkreditierung unter pressestelle@bmi.gv.at ausnahmslos erforderlich. Akkreditierungen sind bis 12. Oktober, 13:00 Uhr möglich. Hierzu bitte den vollen Namen aller teilnehmenden Medienvertreterinnen und -vertreter per Mail an pressestelle@bmi.gv.at melden.

Zeitplan:

Treffpunkt für Medien: 14:30 Uhr, Sicherheitskontrolle im Anschluss

Pressestatement Karner und Tanner: 15:45 Uhr

Vorführung Einsatzkräfte: 16:15 Uhr



Anreise:

Übung und Pressestatements finden am Areal des Flughafens Wien statt.

Die genaue Örtlichkeit für den Medientreffpunkt bzw. die Sicherheitskontrollen erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach erfolgreicher Akkreditierung.

