NEOS zu Mercer-Studie: Auch bei den Pensionen fehlt die Nachhaltigkeit

Loacker: „Ohne Reformen bleibt das Versprechen der sicheren Pensionen eine ganz große Lüge.“

Wien (OTS) - „Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Klimapolitik von entscheidender Bedeutung, sondern auch bei den Pensionen“, sagt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker zum aktuellen Mercer Pension Index, der ergeben hat, dass Österreichs Pensionssystem in punkto Nachhaltigkeit im Vergleich mit 44 anderen Ländern am schlechtesten abschneidet.

Das Ergebnis komme wenig überraschend, so Loacker: „Seit Jahren predigen wir, dass jedes Drei-Säulen-Modell auch tatsächlich auf drei Säulen beruhen muss. Denn die staatliche Pension allein wird einfach nicht mehr ausreichen. Nur mit einer zusätzlichen Absicherung werden künftige Generationen ein gutes Auskommen im Alter haben können.“ Es brauche daher eine Aufwertung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge – zusätzlich zur Berücksichtigung der steigenden Lebenserwartung im Pensionssystem und zur Flexipension.

„Allen in Österreich ist klar, dass wir bei den Pensionen dringenden Handlungsbedarf haben. Allen ist klar, dass die Regierung mit ihren ständigen außertourlichen Pensionserhöhungen das ohnehin schon sehr wacklige Pensionssystem in noch größere Schieflage bringt. Und allen ist klar, dass das Versprechen ,Die Pensionen sind sicher‘ für die jüngeren Generationen schon jetzt eine große Lüge ist. Und dennoch hat keine der anderen Parteien den Mut, gemeinsam mit uns endlich Reformen anzugehen.“

