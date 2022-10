Staatssekretärin Mayer gratuliert Thomas Birkmeir und dem Theater der Jugend zum Deutschen Musical Theater Preis

Wien (OTS) - "Herzliche Gratulation an das Theater der Jugend und Thomas Birkmeir, der als Regisseur von „Anne of Green Gables“ den Deutschen Musical Theater Preis nach Wien geholt hat! Nah an den Freuden, Sorgen und Themen seiner jungen Zuschauer:innen und damit am Puls der Zeit erreicht das Haus mit der Neuschreibung von Klassikern die Theatergeneration von morgen. Möge die Auszeichnung für große Resonanz in den Medien und vor allem beim Publikum sorgen!", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

