WK Wien: Auf finanzielle und ökologische Ressourcen achten

Wien (OTS) - „Der effiziente Einsatz von Ressourcen steht derzeit ganz oben auf der Agenda von Unternehmerinnen und Unternehmern“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende des Netzwerks „Frau in der Wirtschaft Wien“. Vor allem Energie entwickelt sich immer mehr zum Luxusgut, das die finanzielle Struktur vieler Betriebe völlig auf den Kopf stellt. Deshalb steht der Tag der Frau in der Wirtschaft am 19. Oktober ganz im Zeichen der Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Frau in der Wirtschaft Wien lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen, die Unternehmerinnen mit Know-how unterstützen. Diese wichtigste und größte Veranstaltung des Wiener Netzwerks findet bereits zum 25. Mal statt.

Finanzen im Fokus 2022

„Mut zum Geld“ lautete das Motto von Frau in der Wirtschaft Wien in den beiden vergangenen Jahren. Denn Frauen setzen sich oft noch zu wenig mit ihren Finanzen auseinander. Sie verdienen weniger als Männer und sind eher von Altersarmut bedroht. Die vielen Infoformate, die das Netzwerk in den letzten beiden Pandemie-Jahren lanciert hat, haben dazu beigetragen, dass das Thema Frauen und Finanzen mittlerweile viel diskutiert wird, Bewusstsein dafür geschaffen wurde und viele Betriebe entsprechende Maßnahmen zu mehr Finanzwissen gesetzt haben.

Keynotes beim Tag der Frau in der Wirtschaft zu diesem Thema halten:

Dr. Brigitta Schwarzer, Juristin, Governance-, Compliance-Expertin, geschäftsführende Gesellschafterin INARA GmbH zum Thema Investitionen und Crowdfunding.

Dr. Tanja Spennlingwimmer, aws – Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit „Durch die Brille einer Unternehmerin und Investorin“.

Ökologie im Fokus 2023

„Mut zum Wandel“ wird das Motto des kommenden Jahres lauten. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Themen rund um die Green Economy werden die Veranstaltungsformate dominieren.

Keynotes beim Tag der Frau in der Wirtschaft dazu halten:

Mag. Franziska Aujesky, Energie- und Umwelt-Expertin, Wirtschaftskammer Wien mit Einblicken und Best Practice-Beispielen aus der Green Economy

Alexander Biach, Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien, präsentiert den Vienna Green Economy Report sowie die Strategien für klugen Klimaschutz und unternehmerisches Wachstum

Nach dem Hauptprogramm der Netzwerkveranstaltung haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit sich über die Zukunftsthemen beruflich auszutauschen.

TERMIN:

Tag der Frau in der Wirtschaft: „Mut zum Wandel – Strategien zur Energieeffizienz“

19. Oktober, 16 bis 20 Uhr

Wirtschaftskammer Wien

Straße der Wiener Wirtschaft 1

1020 Wien

Anmeldung unter

wko.at/veranstaltungen

Die Teilnahme ist kostenlos.

