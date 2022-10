Stocker: „Wahlergebnis ist eine Niederlage für Kickl“

Radikalisierung Kickls führt nicht zum Wahlerfolg

Wien (OTS) - „Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl eine (h)ausgemachte Niederlage. Sein persönlich ausgewählter Kandidat Walter Rosenkranz bleibt weit unter den Erwartungen und den Umfragewerten der FPÖ. Wenn die Freiheitlichen versuchen, dieses Ergebnis schönzureden, nehmen sie die Wahrheit nicht zur Kenntnis. Denn die Wählerinnen und Wähler haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie mit dem radikalen Kurs der Kickl-FPÖ nichts anfangen können. Die Menschen lehnen diese destruktive Brachialpolitik ab. Wie Kickl oder Rosenkranz, ständig gegen die Bundesregierung zu schießen, ist schlicht zu wenig“, betont ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, im Hinblick auf das desaströse Wahlergebnis für die FPÖ.



„Der Kickl-Weg der Radikalisierung ist kein geeignetes Wahlprogramm und wird auch von seinen eigenen Wählern nicht mehr mitgetragen. Die Menschen erwarten sich Antworten auf ihre Fragen und Hilfestellungen in dieser schwierigen Zeit, und kein substanzloses Regierungs-Bashing. Auch deswegen hat der selbsternannte Denkzettel-Kandidat Rosenkranz so schlecht abgeschnitten“, so Stocker abschließend.

