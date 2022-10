Volkshilfe: 17 Jahre arbeitsmarktpolitische Projekte mit und für Rom*nja und Sinti*zze

Am 17. Oktober wollen wir 17 Jahre feiern. Diskriminierung von Rom*nja und Sinti*zze am Arbeitsmarkt ist evident. Dagegen kämpfen wir mit THARA an. Gemeinsam mit unseren Klient*innen, Unterstützer*innen, Kooperationsparter*innen und wichtigen Stimmen aus der Community, wollen wir unsere Erfolgsgeschichten der letzten 17 Jahre erzählen.“, freut sich Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, auf die geplante feierliche Dialogrunde.

Erich Fenninger