Soziales Engagement steht bei Sanofi im Fokus

Wien (OTS) - Das Gesundheitsunternehmen Sanofi startet im gesamten Konzern rund um den Globus ein gemeinnütziges Programm, das soziale Initiativen in den Regionen tatkräftig unterstüzten soll – so auch in Österreich:

Einmal im Jahr haben alle Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, einen bezahlten Arbeitstag für ein soziales Engagement zu nutzen. In diesem Jahr können sie in Österreich zwischen drei Projekten wählen und bei der Caritas, in SOS-Kinderdörfern oder im Verein Regenbogental mit anpacken. Dabei umfassen die freiwilligen Tätigkeiten zum Beispiel die Essenszubereitung für Obdachlose und Flüchtlinge, das Sortieren von Spenden und Kleidung im Sozialmarkt oder Instandhaltungs- und Umbauarbeiten im Therapiehof Regenbogental.

“CSR muss Teil der DNA in großen Unternehmen sein. Daher ist es auch uns ein ganz wichtiges Anliegen, hier aktiv zu werden. Und ich freue mich besonders darüber, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort Feuer und Flamme waren, als sie von der Initiative gehört haben, sich für soziale Zwecke einen Tag lang engagieren zu können“ , erklärt Wolfgang Kaps, Geschäftsführer Sanofi Österreich und Schweiz.

Konzernweites Programm im Einklang mit CSR-Prioritäten

Die Initiative findet im Rahmen eines konzernweiten Volunteering-Programms von Sanofi mit dem Namen „WeVolunteer“ statt. Über eine eigene Plattform können sich die Mitarbeiter:innen für bestimmte ehrenamtliche Projekte anmelden. Die Projekte stehen im Einklang mit den CSR-Prioritäten von Sanofi:

Realisierung eines leistbaren Zugangs zur Gesundheitsversorgung für alle

Unterstützung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Kindern und Erwachsenen mit Krankheiten

Verantwortung für einen gesunden Planeten

Bewusstsein für bildungs- und karrierefördernden Maßnahmen über den Arbeitsplatz hinaus



Mitarbeiter:innen möchten mehr Sinnstiftung bei der Arbeit



Darüber hinaus verschaffen die CSR-Aktivitäten Sanofi einen Wettbewerbsvorteil: „Der Trend der letzten Jahre ist eindeutig: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern längst nicht mehr nur ihr Gehalt ein. Sie suchen sinnstiftende Tätigkeiten und ein Arbeitsumfeld, in dem Werte wie Menschlichkeit und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Genau das bieten wir – und genau das macht Sanofi als Arbeitgeberin noch attraktiver“ , so Kaps.

Auch in anderen Bereichen geht Sanofi stark auf seine Mitarbeiter:innen ein. Diversität, Chancengleichheit und ein respektvoller Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen spielen im Unternehmen eine wichtige Rolle. Um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit zu ermöglichen, hat Sanofi Österreich im Februar 2020 größtmögliche Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort eingeführt: Seitdem können die Mitarbeiter:innen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr frei entscheiden, wann und von wo sie im Mobile Office arbeiten möchten. Darüberhinaus bekommen alle Mitarbeiter:innen, die ein Kind erwarten, 14 Wochen bezahlte Familienzeit.

