Schwarz/Grüne: Mehr als 5 Milliarden-Euro als Klima-Turbo für die österreichische Industrie

Grüne freuen sich über Offensive für grüne Transformation der heimischen Industrie

Wien (OTS) - „Weltweit steigt die Nachfrage nach Produkten, die eine klimaneutrale Welt ermöglichen, rasant. Das ist eine Jahrhundertchance für die exportstarke Industrie in Österreich. Sie kann jetzt eine Vorreiterrolle einnehmen und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in den Regionen schaffen, während sie das Klima schützt. Der Transformationsfonds, den die Bundesregierung heute präsentiert hat, ist dafür der nötige Katalysator und wird die österreichische Industrie in diese grüne Zukunft bringen“, freut sich Jakob Schwarz, Sprecher für Industrie und Budget im Grünen Klub im Parlament.





Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at