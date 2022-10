ORF III am Mittwoch: Neue „Heimat Österreich“- und „Landleben“-Dokus

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, die Nationalratssitzung in „Politik live“, debattiert werden u.a. Teuerungsentlastungspakete und die Abschaffung der kalten Progression. Um 20.15 Uhr führt eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Durch den Pongau", anschließend folgen mit „Die Türnitzer Alpen“ und „Kirchberg am Wechsel“ zwei „Landleben“-Premieren. Im Wissenschafts-Mittwoch dreht sich alles um Vitamine: In „MERYNS sprechzimmer“ wird über „Der große Bluff:

Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel“ diskutiert, anschließend folgt „treffpunkt medizin: Die Vitaminlüge – Wie uns die Gesundheitsindustrie ködern will“.

Ab 10.00 Uhr überträgt ORF III in „Politik live“ die Sitzung des Nationalrats, kommentiert von Vera Schmidt und Astrid Wibmer. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält seine erste Budgetrede. Außer dem Budget stehen unter anderem Teuerungsentlastungspakete, die Abschaffung der kalten Progression, die Verlängerung des Energiekostenausgleichs und die Pensionserhöhungen für 2023 auf der Tagesordnung. Auch der Energiekostenzuschuss für Unternehmen in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro soll final auf den Weg gebracht werden.

Die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Durch den Pongau" (20.15 Uhr) zeigt das arbeitsreiche und entbehrungsreiche Leben auf den Almen im Salzburger Pongau. Die Besinnung auf traditionelle Werte, Zusammenhalt und die Erhaltung der wunderschönen Naturlandschaft werden in dieser Region Österreichs noch hochgehalten.

Gemeinschaftliches Leben, Geselligkeit und Zusammengehörigkeit – anschließend führt „Landleben“ in „Die Türnitzer Alpen“ (21.05 Uhr). Gestalter Martin Vogg zeigt den Alltag der Menschen hier, etwa auf dem Holzhof der Herzerl-Mitzi, wo gemeinsam mit dem Enkel Holz gefällt und auf die Pirsch gegangen wird. Danach musizieren sie in der Gaststube.

Anschließend geht es nach „Kirchberg am Wechsel“ (21.55 Uhr). Unter anderem besucht Regisseur Harald Staudach das Dominikanerinnenkloster – das ehemalige Augustiner-Chorfrauenstift wird seit zwanzig Jahren wieder mit geistlichem Leben erfüllt.

In „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) dreht sich alles um „Der große Bluff: Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel“. Wie gesundheitsfördernd sind sie wirklich? Erhöht der tägliche Pillencocktail von A-Z sogar das Krebsrisiko? Diese und weitere Fragen klärt Internist Siegfried Meryn mit Mag.a Mirjana Mayerhofer, Präsidentin der österreichischen Self Care Interessenvertretung IGEPHA, Prof. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin, und Prof. Siegfried Knasmüller, Biologe, Chemiker und Krebsforscher.

Für die „treffpunkt medizin“-Produktion „Die Vitaminlüge – Wie uns die Gesundheitsindustrie ködern will“ (23.20 Uhr) geht Medizinjournalist Bernhard Hain der Frage nach, wie viele Zusatzpräparate eigentlich gesund sind – und von welchen ein Zuviel sogar schädlich sein kann.

