WorldSkills 2022: Carina Warisch erkämpft „Medallion for Excellence“ im Bereich Rezeption

Niederösterreicherin für besonders herausragende Leistung geehrt – WKÖ-Branchenvertreter Spreitzhofer und Pulker gratulieren

Wien (OTS) - Erfolgserlebnis für das „Team Austria“ bei den aktuell stattfindenden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills: Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch vom Betrieb „harry’s home“ in Wien, errang in Montreux (Schweiz) trotz einer Erkrankung die „Medallion for Excellence“ im Bereich Rezeption. Dieses Anerkennung erhalten Teilnehmende, die zwar nicht in den Medaillenrängen gelandet sind, aber für besonders herausragende Leistungen ausgezeichnet werden. Die erfolgreiche österreichische Starterin konnte beim Bewerb den starken 7. Platz belegen.

„Die internationale Konkurrenz war extrem stark, umso beachtlicher ist die tolle Auszeichnung der ‚Medallion for Excellence‘, trotz einer Erkrankung. Ein großartiger Erfolg, zu dem wir Carina Warisch herzlich gratulieren“, freuen sich die Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie, Hans Spreitzhofer und Mario Pulker. „Österreichische Fachkräfte haben die Lehre als Startvorteil – unsere weltweit einzigartige duale Berufsausbildung bereitet sie bestens auf die Aufgaben vor. Den eigenen Nachwuchs bei diesem Bewerb zu fördern, ist zudem für unsere Betriebe eine tolle Chance und Werbung als Arbeitgeber“, so die Obleute.

Gerold Royda, engagierter Bundesausbildungsleiter der gastgewerblichen Fachverbände und Koordinator vor Ort, zeigt sich besonders stolz auf die herausragenden Leistungen und dankt an dieser Stelle auch den engagierten Ausbildern Peter Wölfl und Michi Thalhammer für die monatelange Unterstützung und Vorbereitung. „Die Trainer vermitteln ihr Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung an unsere Teilnehmer:innen, und spornen sie zu neuen Höchstleistungen an“, betont Royda.

Nach der Absage von Shanghai finden die WorldSkills-Bewerbe rund um den Globus statt. Erstmals in der Geschichte werden die Berufsweltmeisterschaften in insgesamt 15 Ländern ausgetragen. Neben Österreich werden das Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, die USA und das Vereinigte Königreich sein. Österreich tritt in der Version „Skills around the world“ mit 45 jungen Fachkräften an, die sich in 39 Berufen mit über 1.000 Kolleg:innen aus der ganzen Welt messen.

Weitere Informationen zu Aus- und Weiterbildung im Tourismus unter www.jobmitaussicht.at

Weitere Informationen zu den Berufswettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie unter www.skillsaustria.at (PWK398/ES)

