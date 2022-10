„Klassische Klavierquartette“ am 14.10. im Amtshaus 18

Wien (OTS/RK) - Das beliebte Kammermusik-Ensemble „Haydn-Kumpaney“ tritt einmal mehr im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) auf: Am Freitag, 14. Oktober, startet um 17.00 Uhr im Festsaal des Amtsgebäudes das Konzert „Klassische Klavierquartette“. Dabei handelt es sich um das 63. Gastspiel des Quartetts „Haydn-Kumpaney“ in der Reihe „Währinger Musiksalon“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Besucher*innen nehmen die Organisator*innen gerne an. Zuhörer*innen werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und um Anmeldungen ersucht: Telefon 02236/677 283 oder Telefon 0677/61 34 37 34. Reservierungen per E-Mail: guenter.geber@schule.at

An dem Nachmittag erklingen auch „Schottische und walisische Volkslieder“ und andere anrührende Melodien. Die Gruppe „Haydn-Kumpaney“ spielt bei dem Konzert in folgender Besetzung: Regine Koch (Violine), Günter Geber (Viola, Tenor), Michaela Eyberg (Violoncello) und Keiko Geber-Temma (Klavier). Das Kultur-Projekt „Währinger Musiksalon“ wird seitens des Bezirks und durch das Bezirksmuseum Währing unterstützt. Ehrenamtliche Museumsleiterin ist Doris Weis, die nähere Auskünfte unter der Rufnummer 4000/18 127 gibt. Fragen an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

