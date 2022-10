2. Bezirk: Vortrag „Lichtkünstlerin und Grenzgängerin“

Am 12.10. im Bezirksmuseum 2, Infos: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Bis Mittwoch, 21. Dezember, läuft im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die spannende Ausstellung „Reflecting HERstory (Auf den Spuren jüdischer Fotografinnen Wiens)“. Die Schau gibt Auskunft über das Leben und über das reiche Schaffen von 4 jüdischen Lichtbildnerinnen (Madame d‘ Ora, Trude Fleischmann, Adele Perlmutter, Pepa Feldscharek) in früherer Zeit und stellt eine Verbindung mit den Arbeiten von 4 zeitgenössischen Foto-Künstler*innen (Antonia Coffey, Helmut Haider, Helga Knirsch, Gabriele Johanna Schatzl) her. Überdies finden 4 Vortragsabende statt. Nächster Termin: Am Mittwoch, 12. Oktober, hält Gabriele Johanna Schatzl ab 18.30 Uhr in den Museumsräumen das Referat „Pepa Feldscharek: Lichtkünstlerin und Grenzgängerin“. Von Feldschareks kunstvollen Darstellungen weiblicher Akte bis zu den Innovationen bei Bildgestaltung und Retuschen erstrecken sich die Ausführungen der Vortragenden. Der Eintritt ist frei. Spenden lehnt das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) nicht ab. Informationen und Anmeldungen: Telefon 4000/02 127. Reservierungen per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen haben die geltenden Corona-Regeln zu beachten. Die Ausstellung „Reflecting HERstory“ ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) offen. Es wird kein fixes Eintrittsgeld verlangt. Gesperrt bleibt das Museum an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Eine umfassende Präsentation ist im Internet zu lesen: www.bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Pepa Feldscharek (Institut Wissenschaft/Kunst): www.biografia.sabiado.at/feldscharek-pepa/

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

