FPÖ – Kainz: „Als Verbleib Van der Bellens in der Hofburg gesichert war, wurde von den Grünen die Maskenpflicht proaktiv angesprochen“

Das Verschweigen der Pläne für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht ist ein manipulatives Spiel zur Täuschung der Wähler!

Wien (OTS) - „Kaum wurde Van der Bellen wiedergewählt, begannen die Grünen neuerlich von der Maskenpflicht zu sprechen. So sagte etwa die grüne Klubobfrau Maurer bereits eine Stunde nach der ersten Hochrechnung in einem Fernsehinterview, dass die Maskenpflicht zurückkommen wird“, so heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz.

„Hier sieht man, welch manipulatives Spiel zur Täuschung der Wähler hier verwendet wird. Vor der Wahl haben ÖVP und Grüne einen großen Bogen um das Thema ‚Maskenpflicht‘ gemacht. Als dann aber der Verbleib von Van der Bellen in der Hofburg gesichert war, wurde das Thema ‚Maskenpflicht‘ vonseiten der Grünen wieder proaktiv angesprochen. Auch wenn nun beteuert wird, dass die Wiedereinführung der Maskenpflicht - wie dies in der Vergangenheit ohnehin angekündigt wurde - zurückkommen soll, hat dieses Vorgehen dennoch ‚einen Beigeschmack von einem Zurückhalten der Pläne und damit der Wählertäuschung‘. Dies zeigt allein die Reaktion der Menschen in den sozialen Netzwerken, denn die Mehrheit hätte nun nach der Wahl nicht mit einer Wiedereinführung der Maskenpflicht gerechnet“, betonte Kainz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at