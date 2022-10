SPÖ-Deutsch kritisiert türkis-grünes Corona-Chaos: „Regierung hat aus ihrem Pandemie-Versagen nichts gelernt“

Türkis-grünes „Management by Chaos“ verunsichert im dritten Jahr in Folge die Menschen – „Regierung ist planlos, instabil und handlungsunfähig“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik am fortgesetzten Corona-Chaos der türkis-grünen Regierung übt heute, Dienstag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Die Corona-Infektionen steigen, das Gesundheitspersonal ist vielerorts massiv überlastet und zahlreiche Schulen müssen auf Notbetrieb umstellen“, so Deutsch, der betont, dass „der türkis-grünen Regierung die Pandemie schon wieder vollkommen entglitten ist“. „Das türkis-grüne ‚Management by Chaos‘ setzt sich auch im dritten Jahr der Pandemie nahtlos fort. ÖVP und Grüne verunsichern die Bevölkerung, setzen das Gesundheitssystem aufs Spiel und schaden der Wirtschaft enorm“, sagt Deutsch. „Täglich grüßt das Murmeltier: Die Regierung hat wieder keine Vorbereitungen für den Herbst getroffen und die Schulen abermals vollkommen unvorbereitet gelassen.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Regierung hat aus ihrem Pandemie-Versagen nichts gelernt. Statt für Klarheit zu sorgen, stiften Nehammer, Kogler und Co. mit ihren widersprüchlichen Aussagen Chaos. Die Regierung ist planlos, instabil und handlungsunfähig“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Regierung hat wiederholt die Pandemie für beendet erklärt und reagiert immer erst, wenn es zu spät ist“, so Deutsch. Dass sich jetzt auch noch maßgebliche Akteur*innen der türkis-grünen Regierung auf offener Bühne wiedersprechen, ist für Deutsch eine „Farce der Sonderklasse: Die grüne Klubobfrau Maurer hat eine Stunde nach der Bundespräsidentenwahl die Rückkehr der Maskenpflicht angekündigt, die ÖVP legt sich laut Medienberichten quer, Vizekanzler Kogler will beobachten, der zuständige Gesundheitsminister ist nach seinem Zickzack-Kurs am Wochenende abgetaucht“, so Deutsch, der scharf kritisiert, dass die Regierung alle Menschen im Stich lässt, die sich um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Liebsten sorgen. „Die Regierung kümmert das nicht mehr – es ist eine türkis-grüne Schande“, so Deutsch abschließend. (Schluss) ls/mb

