ÖHV gratuliert den Absolvent:innen der Unternehmerakademie

21 neue UNAs feierten ihre Diplomüberreichung im exklusiven Ambiente des Park Hyatt Vienna.

Wien (OTS) - Neben einer maßgeschneiderten Ausbildung für die Top-Hotellerie mit 100-prozentigem Praxisfokus, nehmen die Absolvent:innen der Unternehmerakademie vor allem eines mit: ein unbezahlbares Netzwerk an Kolleg:innen, auf das sie ein Leben lang bauen können. „ Vom Unternehmertum bis hin zu Führungsaufgaben, ihr seid nun ideal vorbereitet und ich wünsche euch viel Erfolg“, gratuliert Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), den 21 neuen Absolvent:innen der Unternehmerakademie (UNA). Das unterstreicht auch ÖHV-Campus-Chefin Brigitta Brunner, die die Teilnehmer:innen während der zweijährigen Ausbildung begleitet: „Mit der UNA schaffen wir einen Rahmen zum Austausch unter Kolleg:innen, den es in dieser Form wo anders nicht gibt. Lebenslanges Lernen ist hier kein inhaltsleeres Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Und das schon seit 30 Jahren.“

Die erfolgreichen Absolvent:innen in alphabetischer Reihenfolge:

Bergmüller Isabella, NATURHOTEL EDELWEISS WAGRAIN, Wagrain

Bernhofer Sebastian, HOTEL ALPENLAND, Obertauern

Hettegger Christian, HOTEL TAUERNHOF, Großarl

Hinteregger Eva, HOTEL BASEKAMP, St. Michael im Lungau

Janschitz Marina, VILLA BULFON, Velden am Wörthersee

Kessler Magdalena, DAS NATURHOTEL CHESA VALISA, Hirschegg/Kleinwalsertal

Kiem Florentina, HOTEL KAISERHOF KITZBÜHEL, Kitzbühel

Kraml Christine, HOTEL WINTERER, Rohrmoos

Krings-Fischer Manuela, HOTEL DAS SEEKARHAUS, Obertauern

Kurz Elisabeth, HOTEL GOLDENER ADLER, Ischgl

Lackner Maria, ROCKET ROOMS VELDEN, Velden am Wörthersee

Lercher Anna, HOTEL-GASTHOF LERCHER, Murau

Maislinger Fritz jr., GASTHOF GASTAGWIRT, Eugendorf

Ruhry Rebecca, HOTEL KRISTBERG, Lech

Stocker Anton, HOTEL SCHWAIGERHOF, Rohrmoos/Schladming

Strolz Philipp, HOTEL AUENHOF, Lech

Unterganschnigg Hans, HOTEL GLASERERHAUS, Zell am See

Walch Valentina, HOTEL GUGGIS, Zürs am Arlberg

Weiß Johanna, WILDKRÄUTERHOTEL STEINSCHALERHOF, Rabenstein an der Pielach

Wolf Daniela, HOTEL POST ISCHGL, Ischgl

Wrann Katharina, SEEHOTEL EUROPA, Velden/Wörthersee

Vom Management zum Leadership

Die UNA-Teilnehmer:innen erwerben die nötige Sozial- und Selbstkompetenz, um als echte Führungskräfte wirken zu können. Dies ermöglicht einen professionellen, verantwortungsvollen und für alle befriedigenden Umgang mit sich, den Mitarbeiter:innen, Gästen Lieferanten und Partnern. „Nach wie vor verbringen Führungskräfte zu viel Zeit im Tagesgeschäft. Ihren eigentlichen Aufgaben, der Planung und Zukunftssicherung des Unternehmens, können sie dann nicht mehr wirklich nachkommen“, so Brunner. Die strategische Führung ist gerade in turbulenten Zeiten unumgänglich. Das lernt man in der UNA, streicht die ÖHV-Campus-Chefin hervor.

Die Nachfrage an der Weiterbildung ist groß, die nächsten freien Plätze gibt es wieder im Herbst 2023. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden hier.

Ein druckfähiges Gruppenfoto mit allen Absolvent:innen finden Sie hier zum Download; Fotocredit für alle Fotos: ÖHV/Lechner

Rückfragen & Kontakt:

Brigitta Brunner, BA

Leiterin ÖHV-Campus

T: +43 533 09 52 - 21

brigitta.brunner @ oehv.at

www.oehv.at