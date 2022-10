Josef Taucher (SPÖ): Gratulation an Dietmar Baurecht zum Amt als neuer Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus

Wien (OTS/SPW-K) - Der neue Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhausheißt Dietmar Baurecht.

„Ich gratuliere Dietmar Baurecht herzlichst in seiner neuen Funktion als Bezirksvorsteher und wünsche ihm alles Gute für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen. Als langjähriges Mitglied der sozialdemokratischen Familie, Bezirksrat und zuletzt Vorsitzender der Verkehrskommission des 15. Bezirks ist er fest in der Bezirksvertretung verankert. Er kennt die Arbeit, den Bezirk und die Bezirksbewohner:innenwie auch deren Wünsche und Sorgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er damit alles mitbringt, was es in dieser Position braucht, um erfolgreich arbeiten zu können. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit, neue Ideen und frischen Wind“, freut sich Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus.

„Ein herzlicher Dank gebührt an dieser Stelle dem langjährigen Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal, der unermüdlich für die Interessen der Bezirksbewohner:innen eingetreten ist. In seiner fast 15-jährigen Amtszeit hat er unzählige Projekte auf den Weggebracht und realisiert. Der Fünfzehnte war der erste Bezirk mit einem Bildungsgrätzel und einem Fairplay-Team. Der Umbau des Westbahnhofs, die Errichtung der Schwammstadt in der Pelzgasse oder der Wasserwelt am Kardinal-Rauscher-Platz sind wichtige und richtige Projekte, die unter seiner Verantwortung umgesetzt wurden und dazu beigetragen haben, dass Rudolfsheim-Fünfhaus zu dem aufstrebenden Bezirk wurde, der er heute ist“, so Taucher abschließend.

