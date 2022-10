FP-Landbauer: Maskenpflicht wäre Totalversagen des Gesundheitsministers

Überlastung der Spitäler ist hausgemacht

„Die Wiedereinführung der Maskenpflicht wäre nichts anderes als das Eingeständnis des grünen Gesundheitsministers total versagt zu haben“, sagte heute der freiheitliche Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. So sei das vorgeschobene Hauptargument für die Masken eine drohende Überlastung der Spitäler. „Diese Überlastung ist allerdings hausgemacht und hat einen Verantwortlichen: Johannes Rauch“, so Landbauer.

Krankenhauspersonal fehle an allen Ecken und Enden. Besonders die Pflegekräfte seien schwerst überlastet. Viele Mitarbeiter befänden sich bereits im Burn-out oder am Weg dorthin. Trotzdem hätte der Gesundheitsminister das Budget im stationären Bereich drastisch reduziert, statt es aufzustocken. „Das Ergebnis sind unterbezahlte, überarbeitete Pflegekräfte und Ärzte. Und diese werfen immer öfter das Handtuch. Die Folge seien gesperrte Bettenstationen aufgrund drastischen Personalmangels“, kritisierte Landbauer die Untätigkeit des Gesundheitsministers.

So habe Rauch verpasst den Pflegenotstand zu beheben, indem er einen Lehrberuf Pflege und Betreuung installiert. Stattdessen bemühe man sich etwa in Niederösterreich Pfleger aus dem Ausland zu holen, statt die eigenen Jugendlichen auszubilden und zu beschäftigen, forderte Landbauer einmal mehr einen Lehrberuf Pflege. Ebenso sei es absurd, den Zugang zum Medizinstudium zu beschränken, wenn wir gleichzeitig einen Ärztemangel hätten, sieht Landbauer auch den ÖVP-Wissenschaftsminister in der Pflicht. Dies besonders auch deswegen, weil ein großer Teil der Absolventen ins deutlich besser zahlende Ausland verschwände. „Mit Rauch und Polaschek haben sich zwei Totalversager gefunden, die das Gesundheitssystem gemeinsam an die Wand fahren“, so Landbauer.

Die drohende Maskenpflicht sei somit nicht dem Virus geschuldet, sondern einzig und alleine dem Multiorganversagen in der schwarz-grünen Bundesregierung, betonte Landbauer. „Die eigene Unfähigkeit mit einer Maskenpflicht für die Bevölkerung kompensieren zu wollen ist jedenfalls inakzeptabel“, so Landbauer.

