Reminder: Pressegespräch Ranking-Release "Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs!

Was macht attraktive Arbeitgeber aus? Womit punkten Unternehmen bei jungen Talenten? Universum, die Employer-Branding-Agentur der StepStone Gruppe hat 10.000 Studierende befragt.

Wien (OTS) - Ein gutes Einstiegsgehalt und die Option auf einen höheren zukünftigen Verdienst sind 2022 die wichtigsten Kriterien für junge Menschen, Stabilität verliert im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung.

Die zentralen Trends 2022:

"Förderung der Work-Life-Balance" erstmalig unter den Top-10

“Flexible Arbeitsbedingungen” rückt drei Plätze vor, Homeoffice ist hierzulande wichtiger als in Deutschland oder der Schweiz

Die Automobilindustrie verzeichnet die größten Zugewinne; Audit & Consulting sind die beliebtesten Branchen: Die Big Four und McKinsey & Co konnten den negativen Trend der Vorjahre umkehren

RedBull und Google bleiben die attraktivsten Arbeitgeber unter Wirtschaftsstudierenden; Johnson&Johnson gewinnt an Attraktivität bei Naturwissenschaftler*innen

Öffentliche Einrichtungen und NPOs verlieren an Attraktivität

Weibliche Studierende erwarten im Schnitt 17 Prozent weniger Einstiegsgehalt

Für die persönliche Teilnahme im Heuer am Karlsplatz bitten wir um Ihre verbindliche Zusage bis zum 14. Oktober per Mail an presse @ stepstone.at oder telefonisch unter +43 680 2421 636!

Das Livestreaming startet um 10:30 - um am Livestreaming teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vorab hier: Zum Livestreaming

Pressegespräch: Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs

Wir präsentieren die aktuellen Trends und Rankings.



Teilnahme auch via Livestream möglich.



Ihre Gesprächspartner:



Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer StepStone AT&CH

Mats Röjdmark, CEO Universum

Daniel Hauser, Senior Employer Branding Strategist, Universum

Datum: 18.10.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien, Österreich

Url: https://streaming.ots.at/streaming/stepstone-20221018/?eventregistration=1

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Corina Drucker

presse @ stepstone.at

+43 680 24 21 636

StepStone Österreich