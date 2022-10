5. Bezirk: Peter Campa liest aus Urgroßmutters Tagebuch

Bitte um Anmeldung für 13.10.: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Im Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) liest der Schriftsteller Peter Campa am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19.00 Uhr, aus einem kürzlich entdeckten Tagebuch seiner vormals in Lemberg lebenden Urgroßmutter. Neben diesen Aufzeichnungen aus 1886 rezitiert der Autor an dem Abend neue selbst geschriebene Kurzgeschichten. Campa gehört der „Grazer Autorinnen Autoren Versammlung“ an und ist Verfasser mehrerer Bücher („Der alte Hund“, „Auf der Reise“, „Der ganze normale Franz“, u.a.). Die Zuhörer*innen sollen „Kultur-Beiträge“ entrichten (Empfehlung: pro Person wenigstens 5 Euro). Außerdem bittet das ehrenamtlich werkende Vereinsteam das Publikum um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen und um Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Mehr Informationen per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:



Literat Peter Campa: http://campa.heimat.eu/

Literat Peter Campa (Autoren Versammlung): www.gav.at/pages/mitglieder.php?ID=67

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse