Wenn die „ZIB Zack Mini“ im Kindermuseum auf das Thema Fake News „zoomt“

Wien (OTS) - Die Welt ist voller Fake News und gerade für Kinder ist es oft schwer, diese zu erkennen. Für eine Sonderausgabe haben sich Fanny Stapf und die „ZIB Zack Mini“ ins Kindermuseum „ZOOM“ im Museumsquartier aufgemacht. Denn das „ZOOM“ widmet sich mit einer neuen Ausstellung passenderweise dem Thema Kommunikation und so versucht die „ZIB Zack Mini“ am Mittwoch, dem 12 Oktober 2022 (um 6.00 und um 8.20 Uhr in ORF 1 bzw. online auf der ORF.at-Startseite), den Fragen nachzugehen: Was sind Fake News? Wie kann ich das recherchieren? Und: Wie entstehen überhaupt Nachrichten?

Für Fanny Stapf hat der Dreh im Kindermuseum gezeigt, dass „es wichtig ist, junge Mensch im Umgang mit Medien zu sensibilisieren. Und mit ihnen gemeinsam auf Augenhöhe zu erforschen, woher Informationen kommen, nur so können wir sie unterstützen, mündige Medien-Konsumentinnen und -Konsumenten zu sein.“

