Mitglieder bestätigen Kurs der ISPA

Bei der 26. Generalversammlung wurde der Vorstand um Präsident Harald Kapper wiedergewählt.

Wien (OTS) - Bereits zum siebten Mal wurde Harald Kapper als Präsidenten der ISPA, der Verband der österreichischen Internetwirtschaft, gewählt. Ebenso wurden alle anderen Vorstandsmitglieder, die sich zur Wahl gestellt hatten, bestätigt. Die Mitglieder zeigen sich zufrieden mit dem eingeschlagenen Kurs und gehen geschlossen ins 26. Vereinsjahr.

Neben Präsident Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer des auf Infrastrukturlösungen und integrierte Internetanwendungen spezialisierten Internet Service Providers kapper.net, wurden die Vorstandsmitglieder Natalie Ségur-Cabanac (Hutchison Drei Austria), Georg Chytil (next layer), Christian Panigl (Universität Wien, ACOnet & VIX) und Monika Valcanover (LIWEST Kabelmedien GmbH) wiedergewählt. Peter Oskar Miller (HXS), Florian Parnigoni (Mass Response) und Julia Seitlinger (datenwerk Innovationsagentur) wurden wie im Vorjahr durch Kooptierung in den Vorstand aufgenommen. Neu in den Vorstand kooptiert wurde Philipp Sandner (Magenta Telekom). Er folgt Daniela Feuersinger (Bundesrechenzentrum) nach, die sich nicht mehr zur Wahl stellte. Der Vorstand dankte Feuersinger für ihren intensiven Einsatz.

„Unsere Mitglieder haben sich zahlreich und engagiert an unserer Generalversammlung beteiligt und dafür danke ich ihnen sehr herzlich. Wir haben die Generalversammlung schon zum dritten Mal hybrid abgehalten und damit allen Mitgliedern ermöglicht, teilzunehmen und zu diskutieren, egal, wo sie selbst sind. Denn dieser Austausch zwischen Mitgliedern und Vorstand ist entscheidend für unseren Job als Interessenvertretung“, sagt Harald Kapper. „Besonders freut mich dabei natürlich, dass der Kurs des Vorstands klar bestätigt wurde. Das ist nicht selbstverständlich und mit diesem Vertrauen werden wir sorgsam umgehen.“

2023 bringt viel Arbeit mit europäischen Regulierungsvorhaben

Im kommenden Vereinsjahr werden vor allem die Umsetzung der europäischen Regulierungen DSA und DMA sowie die EU-Pläne zu E-Evidence und der Verordnung zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch eine große Rolle spielen, bei denen sich die ISPA bereits jetzt intensiv einbringt. Eine große Herausforderung in Österreich wird sein, dass die Regulierungsbehörde RTR die Preisbindung für Internet-Festnetzinfrastruktur für die A1 freigibt, deren Leitungen von zahlreichen anderen Internet-Anbietern genutzt werden müssen. Die ISPA-Mitglieder sorgen sich, dass damit nicht nur die explodierten Energiepreise zu einer erheblichen Kostensteigerung beitragen werden.

Die Abstimmungen und Wahlen fanden, bereits zum dritten Mal, elektronisch statt. Wie bisher kam die eDem-Plattform des BRZ zum Einsatz, da dieses Online-Wahlsystem eine anonyme Abstimmung garantiert und die korrekte Abbildung des ISPA-Wahlsystems inklusive Stimmgewichtung ermöglicht. Abgehalten wurde die Generalversammlung als hybride Veranstaltung mit Videoübertragung, sodass die Mitglieder nicht nur vor Ort, sondern ortsunabhängig ihre Stimme abgeben konnten.

