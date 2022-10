„WELTjournal / WELTjournal +“: „Iran – Aufstand der Frauen“ und „Nasrin Sotoudeh – Irans Freiheitskämpferin“

Am 12. Oktober ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September hat im Iran eine Protestwelle ausgelöst. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Iran – Aufstand der Frauen“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.40 Uhr die Dokumentation „Nasrin Sotoudeh – Irans Freiheitskämpferin“.

WELTjournal: „Iran – Aufstand der Frauen“

Die 22-jährige Mahsa Amini verstarb, nachdem sie von der iranischen Religionspolizei verhaftet worden war. Der Grund: Sie hatte ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen. Tausende Menschen gingen danach auf die Straße und skandierten „Frau, Leben, Freiheit“. Was als Revolution der Frauen begann, hat inzwischen Menschen über alle sozialen und ethnischen Grenzen hinweg mobilisiert. Der sinnlose Tod der jungen Frau hat den Zorn auf das Mullah-Regime entfacht. Mehr als 80 Menschen wurden bei den Protesten von Sicherheitskräften getötet. Weltweite Solidaritätsbekundungen und eine große iranische Diaspora unterstützen die regierungskritischen Demonstrantinnen und Demonstranten.

„WELTjournal“-Reporterin Vanessa Böttcher hat Menschen aus der iranischen Community in Österreich getroffen und erfahren, wie wichtig die Unterstützung der Exil-Iranerinnen und -Iraner für die Frauen im Land ist. Eine, die seit Jahren den Kampf gegen das ultra-konservative Regime der Mullahs und den Hijab-Zwang unterstützt, ist Masih Alinejad. Der preisgekrönte Film „Be My Voice, Sei meine Stimme“ begleitet sie bei ihrer Arbeit im Exil in New York. Mit mehr als sieben Millionen Followerinnen und Followern auf Social Media zählt die iranisch-amerikanische Journalistin zu den prominentesten und gefährdetsten Kritikerinnen des Mullah-Regimes in Teheran.

WELTjournal +: „Nasrin Sotoudeh – Irans Freiheitskämpferin“

Fast jede Familie im Iran war schon einmal der Willkür und Gewalt der Religionspolizei ausgeliefert. In den vergangenen Jahren wurden besonders Frauen von der iranischen Justiz verfolgt. Eine der prominentesten Gefangenen ist die Anwältin Nasrin Sotoudeh, die unerschrocken Oppositionelle und kritische Bürgerinnen vertritt. Weil sie sich für Frauen eingesetzt hat, die das Tragen des islamischen Kopftuches verweigern, wurde die Mutter von zwei Kindern 2019 zu 33 Jahren Haft verurteilt. „WELTjournal +“ zeigt ein Porträt der couragierten Anwältin.

