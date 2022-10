Hilfsgemeinschaft eröffnet Standort in Linz

Am 12. Oktober 2022 rund um den Tag des Sehens eröffnet die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs einen Standort in Linz.

Es ist uns das wichtigste Anliegen, unsere Mitglieder bestmöglich zu unterstützen. Mit der Eröffnung des Standorts Linz möchten wir näher zu den Menschen in den Bundesländern kommen und es ihnen erleichtern mit uns in Kontakt zu treten“, sagt Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft. Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft 1/3

Die Anzengruberstraße soll ein Ort der Begegnung und Vielfalt sein. Ich möchte ein inklusives und soziales Oberösterreich mitgestalten“, sagt die neue Standortleiterin. Christine Bürgstein, Standortleitung Linz 2/3

Seheinschränkungen werden uns mit Sicherheit fast alle einmal betreffen, und zwar unabhängig von Bundesländergrenzen. Mit unseren beiden starken Partnern bieten wir betroffenen Personen Hilfe in allen Lebensbereichen an, die sie bei der selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung unterstützen. Dank unserer Spenderinnen und Spender ist dies jetzt auch auf kürzeren Wegen im Zentrum von Linz möglich. Klaus Höckner, stv. Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft 3/3

Oberösterreich/Linz (OTS) - Weil die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs künftig auch verstärkt für ihre Mitglieder in Oberösterreich da sein will, eröffnet der Verein mit Hauptsitz in Wien am 12. Oktober 2022 einen Standort in Linz. Ab 14.00 Uhr wird es Eröffnungsworte des Vorstands und einzelner Politikerinnen und Politiker geben. Anwesend sein wird u.a. Christian Mader (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag und Bürgermeister von Schlatt) als Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Oberösterreichs Christine Haberlander sowie die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing als Vertretung von Bürgermeister Klaus Luger.

Die Anzengruberstraße 6-8 soll ein barrierefreies Kompetenzzentrum für Menschen mit Seheinschränkungen werden, in dem auch die Firma VIDEBIS (Sehhilfen für blinde und sehbehinderte Menschen) und das Unternehmen „Schuhe wie barfuß“ (Barfuss-Schuhe) einen Standort haben. Nach dem One-Stop-Shop-Konzept dient das Kompetenzzentrum der Unterstützung betroffener Personen und ihrer Angehörigen, um die Hürden des Alltags zu bewältigen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. „Es ist uns das wichtigste Anliegen, unsere Mitglieder bestmöglich zu unterstützen. Mit der Eröffnung des Standorts Linz möchten wir näher zu den Menschen in den Bundesländern kommen und es ihnen erleichtern mit uns in Kontakt zu treten“, sagt Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft.



Eröffnung in der Woche des Sehens 2022

Die Eröffnung findet in der Woche des Sehens statt, eine wichtige internationale Aktionswoche für blinde und sehbehinderte Menschen mit dem Höhepunkt am Internationalen Tag des Sehens, 13. Oktober 2022. An diesem zweiten Tag der Eröffnung lädt die Hilfsgemeinschaft alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ab 10.00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Bei den Infopoints kann man sich über die Beratungsleistungen, das barrierefreie Freizeitangebot und die Sensibilisierungsschulungen informieren. VIDEBIS und Schuhe wie barfuß werden ebenfalls mit einen Infopoint vertreten sein.

Barrierefreies Freizeitangebot und Beratung für blinde und sehbehinderte Menschen in Oberösterreich



Christine Bürgstein, 41, selbst aus Linz, wird den neuen Standort in Linz leiten. Die Sozialarbeiterin und -wirtschaftlerin hat zuvor ein Seniorenzentrum in Linz geleitet. „Die Anzengruberstraße soll ein Ort der Begegnung und Vielfalt sein. Ich möchte ein inklusives und soziales Oberösterreich mitgestalten“, sagt die neue Standortleiterin.



Schon jetzt bietet die Hilfsgemeinschaft im neuen Standort Linz Beratungen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung an, unterstützt bei Hilfsmitteleinreichungen und berät in sozialrechtlichen Fragen wie Behindertenpass und Pflegegeld. Ab Ende Oktober startet auch die Freiwilligenarbeit und das barrierefreie Freizeitangebot, um den oberösterreichischen Mitgliedern Raum für Begegnung und Austausch zu bieten.

Stv. Vorstandsvorsitzender Klaus Höckner: „Seheinschränkungen werden uns mit Sicherheit fast alle einmal betreffen, und zwar unabhängig von Bundesländergrenzen. Mit unseren beiden starken Partnern bieten wir betroffenen Personen Hilfe in allen Lebensbereichen an, die sie bei der selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung unterstützen. Dank unserer Spenderinnen und Spender ist dies jetzt auch auf kürzeren Wegen im Zentrum von Linz möglich.“



