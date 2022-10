WorldSkills 2022: Niederösterreicherin sichert sich „Medallion for Excellence“

Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch holt bei der Berufsweltmeisterschaft Auszeichnung für ihre Spitzenleistung

Wien (OTS) - Grund zur Freude für die Skills-Nation Österreich bei den aktuell stattfindenden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills: Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch – sie wohnt im niederösterreichischen Schloss Rosenau – sichert sich mit einer tollen Performance ein „Medallion for Excellence“ beim WM-Bewerb in Montreux (Schweiz). Die Auszeichnung wird für herausragende Leistungen – nach den Podiumsplätzen – vergeben.

Die erfolgreiche rot-weiß-rote WM-Teilnehmerin, die bei „harry’s home“ in Wien arbeitet, landet auf dem starken siebten Platz. „Ich bin unglaublich stolz und froh, dass sich dieses ‚Medallion for Excellence‘ ausgegangen ist – und das, obwohl die Mitbewerber extrem stark gewesen sind. Es ist echt crazy und ich bin überglücklich“, freut sich Warisch über den Erfolg. Gold sichert sich Singapur, Silber geht an die Schweiz, Bronze ex aequo an Spanien und Indien.

Zweites Erfolgserlebnis für Österreich

Dass Rot-Weiß-Rot nach zwei Medaillenvergaben bereits bei eben so vielen „Medallions for Excellence“ steht, ist für Skills Austria-Präsident Josef Herk ein schöner Erfolg: „Carina hat sich in ihrem Bewerb mit den Besten der Welt in ihrem Fach gemessen. Daher ist dieses ‚Medallion‘ und vor allem die Leistung gar nicht hoch genug einzuordnen. Ich darf ihr von Herzen gratulieren.“

WorldSkills als „Special Edition“

Es ist eine ganz besondere Premiere, die 2022 stattfindet: Nach der Absage von Shanghai finden die WorldSkills-Bewerbe rund um den Globus statt. Erstmals in der Geschichte werden die Berufs-Weltmeisterschaften in insgesamt 15 Ländern ausgetragen.

Neben Österreich werden das Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, die USA und das Vereinigte Königreich sein. Österreich tritt in der Version „Skills around the world“ mit 45 jungen Fachkräften an, die sich in 39 Berufen mit mehr als 1.000 Kolleg:innen aus der ganzen Welt messen.

Bewerbe in Salzburg als krönender Abschluss

In der Mozartstadt werden von 23. bis 27. November sieben Wettbewerbe ausgetragen: Konkret sind das Betonbau, Hochbau, Elektrotechnik, Anlagenelektrik, Speditionslogistik, Chemie-Labortechnik und Schwerfahrzeugtechnik. Das Wettbewerbsgelände wird im Messezentrum Salzburg sein, die Bewerbe finden zeitgleich zur BIM Berufs-Info-Messe statt. Die Bewerbe in Österreich bilden den krönenden Abschluss von WorldSkills Competition 2022 Special Edition.

Steckbriefe

Bildmaterial

Copyright: WKÖ/SkillsAustria

Aktuelles Bildmaterial ist auf Flickr unter ð https://www.flickr.com/photos/skillsaustria/

abrufbar und für Pressezwecke unter Nennung der Bildrechte (WKÖ/SkillsAustria) kostenfrei verwendbar.

Bilder:

Die Niederösterreicherin holt sich ein „Medallion for Excellence“ bei der Berufs-WM WorldSkills (Credit: Peter Wölfl):

https://news.wko.at/news/oesterreich/WorldSkills_MedofExcellence_CarinaWarisch2_creditPeterWoelfl.jpg

https://news.wko.at/news/oesterreich/WorldSkills_MedofExcellence_CarinaWarisch_creditPeterWoelfl_.jpg

Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch im Bewerb. (Credit: WorldSkills):

https://news.wko.at/news/oesterreich/WorldSkills_MedofExcellence_CarinaWarisch-im-Bewerb_creditWo.jpg

Weitere Informationen zu den Berufswettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene finden Sie auf unserer

Webseite unter www.skillsaustria.at sowie

Facebook unter www.facebook.com/skillsaustria/ oder

Instagram-Seite unter www.instagram.com/skillsaustria/

Über SkillsAustria

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein der WKO und koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting, Handel sowie Transport und Verkehr finanziert. Mitfinanziert werden die Tätigkeiten von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von workwear engelbert strauss, Schütze Schuhe, Würth, dem WIFI Österreich und dem Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung.

Über WorldSkills

WorldSkills International wurde 1950 gegründet und ist heute eine weltweite gemeinnützige Organisation mit 85 Mitgliedsländern auf fünf Kontinenten. Ihre Mission ist die ständige Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe bzw. der Berufsbildung weltweit. Ziel dieser internationalen Plattform ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln.

Alle zwei Jahre richtet WorldSkills International Berufsweltmeisterschaften in wechselnden Austragungsorten aus. Jedes WorldSkills-Mitgliedsland hat die Möglichkeit, je einen Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer-Team pro Beruf zu entsenden. Mittlerweile treten bis zu 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den WorldSkills Mitgliedsländern in über 60 Berufen an und wetteifern um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und natürlich um den Titel „Weltmeister“ in ihrem Beruf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von WorldSkills dürfen im Wettbewerbsjahr nicht älter als 22 Jahre alt sein (Ausnahmen in einzelnen Berufen bis 25 Jahre). (PWK395/HSP)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe