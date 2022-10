„Dok 1: Reich in Österreich“ mit Lisa Gadenstätter in ORF 1

Am 12. Oktober um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - In Österreich gibt es 49 Milliardäre und Milliardärinnen und fast 350.000 Millionäre und Millionärinnen. Wie sieht ihr Leben aus? Dieser Frage geht Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Reich in Österreich“ am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach. Meist lassen sie sich nicht gerne in die Karten blicken, da in Österreich viel Neid herrscht. Für „Dok 1“ haben einige aber ausnahmsweise die Türen geöffnet und sich den Fragen gestellt: Wie leben sie? Wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen? Welche Verantwortung kommt in Zukunft auf sie zu? Und die Frage aller Fragen: Wie wird man überhaupt reich?

Einer, der sein Vermögen selbstbewusst zeigt, ist Investmentbanker Florian Koschat, Gründer des Finanzunternehmens „Pallas Capital“. Er ist fest davon überzeugt, dass sich ohne Leidenschaft kein Bankkonto füllen lässt, darum bietet er sein Know-how auch jungen Menschen an. Philipp Grünbacher, Geschäftsführer des Wiener Mozartorchesters und Vermieter von Hochzeitslocations, übernahm das Unternehmen seiner Eltern. Soziales Engagement ist für diese reiche Familie ein gelebter Grundwert. „Speedinvest Heroes“-Gründerin und Familienmensch Maria Baumgartner stammt nicht aus reichem Haus, sondern war mit einer Geschäftsidee zur richtigen Zeit erfolgreich. „Glück braucht es selbstverständlich auch“, ist sie überzeugt. Durch harte Arbeit und viele Entbehrungen zählen die beiden ehemaligen Flüchtlingskinder Hunnar und Hardi Mohammad heute zu den Erfolgreichen in diesem Land. Ganz besonders dankbar sind die beiden ihrer Mutter und machen daraus auch keinen Hehl. Spielwiese für Glanz und Glamour, aber auch schwer leistbare Immobilie ist in Österreich der Wörthersee: Lisa Gadenstätter lässt sich von Elvis Nake einen der schönsten mietbaren Plätze mit Aussicht zeigen und besucht den Villacher Juwelier Paul Schützlhoffer. Leo Widrich, ehemaliger Silicon-Valley-Erfolgsverwöhnter, hat der Jagd nach dem großen Geld den Rücken zugekehrt und findet seine neue Zufriedenheit im Minimalismus. Die wissenschaftliche Expertise zum Thema kommt vom renommierten Prof. Thomas Druyen, dem internationalen Vermögensforscher und Professor an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.

