ARTour – Kunstspaziergang durch Basel mit Augmented Reality

Die kostenlose App "ARTour" verwandelt die Basler Innenstadt in eine riesige digitale Kunstausstellung, die das Stadtbild mit der virtuellen Welt verschmilzt.

Wien/Basel (OTS) - Ein neues Erlebnis bereichert das Kunstangebot der Schweizer Kulturhauptstadt: Mit der kostenlosen App "ARTour" werden digitale Kunstwerke an verschiedenen Orten in Basel auf dem Handy-Bildschirm lebendig. Die Tour führt an zehn Kunstwerken vorbei, dauert insgesamt rund 90 Minuten und kann jederzeit beendet werden.

Das Projekt wurde von Roche anlässlich des 125-jährigen Firmenjubiläums in enger Zusammenarbeit mit dem Haus der elektronischen Künste (HEK), Basel Tourismus und der Agentur JEFF entwickelt. Gemeinsam mit der Direktorin des HEK, Sabine Himmelsbach, wurden nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die speziell für die ARTour digitale Kunstwerke zum Thema "Celebrate Life" geschaffen haben.

Während man bei Virtual Reality mit einer VR-Brille in eine komplett computergenerierte Welt eintaucht, macht Augmented Reality digitale Objekte in der realen Welt sichtbar. Die Kunstwerke der ARTour sind mit bloßem Auge nicht sichtbar, sondern werden erst durch ein Smartphone zum Leben erweckt. Wer die App heruntergeladen hat, kann mit seiner Handykamera zum Beispiel eine virtuelle Schafherde auf den Münsterplatz projizieren oder Riesenpilze über der Straße schweben lassen. Einige Werke laden sogar zur Interaktion ein. Die Standorte der zehn Kunstwerke sind in der App auf einer interaktiven Karte zu sehen. Christoph Bosshardt, stellvertretender Direktor von Basel Tourismus, ist begeistert von dem neuen Kunsterlebnis: "Interaktive Kunstformate wie die ARTour bringen moderne Kunst einem breiten Publikum näher. Die ARTour bereichert das touristische Angebot Basels um eine weitere Attraktion."

Die ARTour-App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://artour.basel.com

