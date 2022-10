Raab/Riedl: Mehr Mädchen und junge Frauen in die Politik

Startschuss Projekt Girls in Politics anlässlich des Internationalen Tags der Mädchen

Wien (OTS) - Heute, am 11. Oktober, ist der Internationale Tag der Mädchen, der den Auftakt für das Projekt Girls in Politics von Bundeskanzleramt und Gemeindebund gibt. Im Rahmen dieses Projekts werden österreichweit Bürgermeisterinnen von Mädchen und jungen Frauen einen Tag lang begleitet – so können die Bürgermeisterinnen den Mädchen einen direkten Einblick in ihren Alltag und ihre Aufgaben bieten.

„Gemeinsam mit dem Gemeindebund habe ich das Projekt Girls in Politics auf den Weg gebracht, um Mädchen und jungen Frauen ein Schnuppern in der Kommunalpolitik zu ermöglichen und sie zum Einstieg in die Politik zu motivieren. Die Aufgaben einer Bürgermeisterin sind genauso vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten, daher freut es mich sehr, dass Girls in Politics diesen Beruf für Mädchen erlebbar macht und ihnen zeigt, wie spannend Politik ist“, so Frauenministerin Susanne Raab.

„Der Österreichische Gemeindebund engagiert sich seit vielen Jahren für die Motivation und das Empowern von Frauen in der Kommunalpolitik. Neben unserer eigenen Bürgermeisterinnengruppe und dem jährlichen Bürgermeisterinnenreffen ist die Aktion Girls in Politics ein weiterer wichtiger Baustein, der das Netzwerk für mehr Frauen in der Kommunalpolitik stärkt und gleichzeitig mehr Frauen dafür begeistern und motivieren soll. Und so vielseitig unsere Gemeinden sind, so vielfältig sind auch die Ideen dieser Aktion. Ich freue mich, dass so viele Bürgermeisterinnen diese Aktion unterstützen und den Mädchen die Kommunalpolitik und diesen wunderschönen Beruf näherbringen“, sagt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Das Pilotprojekt Girls in Politics findet 2022 erstmalig in Zusammenarbeit des Bundeskanzleramts und des Österreichischen Gemeindebunds statt. Weitere Details unter:

www.bundeskanzleramt.gv.at/girlsinpolitics

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle von Bundesministerin Susanne Raab

+43 1/53115-0

presse-ffji @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at