Buch-Präsentation „Pausentöne“ im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Die Agentur „Bock’s Music Shop“ stellt am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein neues Buch mit dem Titel „Pausentöne“ vor. Verfasser dieser Publikation aus dem Verlag „Der Apfel“ ist der renommierte Fagottist und Dirigent Milan Turkovic. In dem 128 Seiten starken Werk (ISBN: 978-3-85450-149-7, Preis: 22,50 Euro) erinnert sich der Künstler an Anfänge seiner Karriere, macht sich Gedanken über die Zukunft der klassischen Musik und setzt sich mit dem „Faszinosum Oper“ auseinander. Vom „Du“ in der Werbung bis zur Internet-Konferenz reichen die lesenswerten Betrachtungen. Durch die Veranstaltung führt die Gattin des Musikers, die frühere Eiskunstläuferin und TV-Moderatorin Ingrid Turkovic-Wendl. Der Eintritt zur Buch-Präsentation ist kostenlos. Das Publikum wird um Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien und um Anmeldungen ersucht: Telefon 0699/11 52 07 76. Reservierungen per E-Mail: office@bocksmusicshop.at.

Milan Turkovic spielte mit namhaften Orchestern wie den „Wiener Philharmonikern“, gehörte dem Ensemble „Concentus Musicus Wien“ an, hat etliche CDs und Bücher veröffentlicht und war Mitglied der „Chamber Music Society of Lincoln Center“ (New York). Neben seinem Wirken als gefragter Fagott-Virtuose betätigt sich Turkovic seit den 80ern erfolgreich als Dirigent. Mehr Informationen über das Buch „Pausentöne“: Verlagshaus „Der Apfel“, Telefon 0660/46 50 990. E-Mail office@verlagderapfel.at.

Allgemeine Informationen:

Fagottist und Dirigent Milan Turkovic: www.milanturkovic.com/home.html

Agentur „Bock’s Music Shop“: www.bocksmusicshop.at/

