„Wien braucht dich!“: Stadt sucht gemeinsam mit Wiener Polizei Wiener*innen mit Migrationshintergrund für die Polizeiarbeit

Die nächste Info-Veranstaltung „Wien braucht dich!“ findet am Mittwoch, 12. Oktober 2022 von 18 bis 20 Uhr in der VHS Donaustadt, Bernoullistraße 1, 1220 Wien statt.

Wien (OTS) - Die Polizei Wien sucht im Rahmen ihrer Aufnahmeoffensive Polizistinnen und Polizisten. Seit 2007 bemüht sie sich gemeinsam mit der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien mit der Info-Veranstaltung „Wien braucht dich!“ gezielt Wiener*innen mit Migrationshintergrund für die Polizeiarbeit anzuwerben.

Die nächste Info-Veranstaltung „Wien braucht dich!“ findet am Mittwoch, 12. Oktober 2022 von 18 bis 20 Uhr in der VHS Donaustadt, Bernoullistraße 1, 1220 Wien statt.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Wien ist eine Stadt der Vielfalt und unser Ziel ist es, diese Vielfalt in allen Lebensbereichen abzubilden. Gerade in der Polizei- und Aufklärungsarbeit ist es wichtig, dass die Mitarbeiter*innen die diversen Lebensrealitäten und Sprachen, die uns tagtäglich in unserer Stadt begegnen, einbringen. Vor allem Mehrsprachigkeit stellt eine unglaubliche Chance dar, beim sensiblen Thema Sicherheit Vertrauen zu schaffen.“

Bei der Info-Veranstaltung „Wien braucht dich!" können sich Interessierte über die Ausbildung und die Polizei-Arbeit informieren. Polizistinnen und Polizisten der Wiener Polizei stehen für Fragen zur Verfügung. "Wir wollen Wiener*innen mit Migrationshintergrund motivieren, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig Missverständnisse aus dem Weg räumen“, erklärt Stefan Almer von der Abteilung Integration und Diversität, der die Veranstaltungsreihe „Wien braucht dich!“ 2007 ins Leben gerufen hat.

Voraussetzung für Teilnahme an der Polizei-Ausbildung ist die österreichische Staatsbürgerschaft.

Im Zuge eines dreiteiligen Aufnahmeverfahrens wird die Eignung zur Polizistin oder zum Polizisten überprüft. Am Tag 1 findet eine psychologische Eignungsdiagnostik statt. Diese umfasst unterschiedliche Aufgabengruppen wie bspw. einen Rechtschreib- und Grammatiktest, kognitive Fähigkeitstests sowie ein Persönlichkeitsverfahren. Außerdem findet am Tag 1 ein klinisch psychiatrisches Verfahren statt. Hier werden Persönlichkeitsmerkmale und das Risikoverhalten abgebildet. Am Tag 2 werden im Zuge des Sporttest die körperlichen Fähigkeiten überprüft. Zum Abschluss folgt am Tag 3 eine polizeiärztliche Untersuchung und ein Aufnahmegespräch.





Mehr Informationen unter https://www.wien.gv.at/menschen/integration/weiterbildung/wien-braucht-dich.html





Rückfragen & Kontakt:

Michaela Königshofer

Stadt Wien – Integration und Diversität

+43 676 8118 81551

michaela.koenigshofer @ wien.gv.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at