Startschuss für WiG-Herbstwalk „Bewegte Apotheke“ mit rund 100 Teilnehmer*innen im Auer-Welsbach-Park

Voller Erfolg - Nordic Walking-Saison der Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit 28 Wiener „Bewegten Apotheken“ und Gewinnspiel eröffnet

Wien (OTS) - Schritt für Schritt in Bewegung und den Kreislauf in Schwung bringen – bei sonnigen Bedingungen folgten kürzlich rund 100 eifrige Senior*innen der Einladung der Wiener Gesundheitsförderung – WiG zum traditionellen Herbstwalk „Bewegte Apotheke“. Dieses Jahr fand der Startschuss im Auer-Welsbach-Park statt, die Walking-Strecke führte weiter in Richtung Schönbrunn. „Ich selbst bin seit vielen Jahren ein begeisterter Nordic Walker, für mich die perfekte Sportart, um fit zu bleiben – umso schöner zu sehen, mit welchem Eifer die Teilnehmer*innen dabei sind. Freude an der Bewegung und gemeinsam etwas für die Gesundheit tun, genau das wollen wir erreichen“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung - WiG über die große Teilnahme beim diesjährigen Herbstwalk.

Die Nordic Walking-Saison wurde mit offiziellen Begrüßungsworten von WiG-Abteilungsleiterin „Gesunde Stadt – Gesunde Regionen“, Mag.a Elfriede Hufnagl, gemeinsam mit Penzinger Bezirksrat Franz Hahn, Bezirksrätin für Rudolfsheim-Fünfhaus, Mag.a Eva van Rahden sowie der Apotheken-Leitung „Zum grünen Kreuz“, Mag.a pharm. Heidrun Tscharnutter, und Eva Jovanovic, Mitarbeiterin der Dreifaltigkeits-Apotheke eingeleitet. Danach ging es für die Teilnehmer*innen an den Start. Neben bereits langjährigen begeisterten Nordic Walker*innen konnten auch neue Teilnehmer*innen begrüßt werden.

Rätselspaß beim Herbstwalk – rund 8.000 Schritte führten zum Gewinn

Für die Nordic Walker*innen gab es vor Ort die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Dabei drehte sich alles um die Schätzfrage „Wie viele Schritte brauchen wir für eine Ringrunde?“ Zahlreiche Tipps für die Umrundung der Wiener Ringstraße wurden abgegeben. Frau Wanda S. aus dem 16. Bezirk gab mit rund 8.000 Schritten die richtige Schätzung ab und wurde damit zur glücklichen Gewinnerin eines Blutdruckmessgeräts. Auch Helga S. (16. Bezirk) und Anni W. (4. Bezirk) waren mit ihren Tipps ganz nah dran und durften sich über einen Gewinn freuen.

Gratis Nordic Walking-Angebot in ganz Wien – vier neue „Bewegte Apotheken“ machen mit

Das kostenlose Nordic-Walking Angebot „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG wird kontinuierlich auf ganz Wien ausgeweitet. Mittlerweile gibt es 28 Apotheken in 16 Bezirken, die regelmäßige Nordic Walking-Treffen anbieten, darunter vier Apotheken ganz neu:

3. Bezirk:

Aeskulap Apotheke, Kardinal Nagl Platz 1

Treffpunkt Freitags, 10 Uhr



14. Bezirk:

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140

Treffpunkt Dienstags, 10 Uhr



15. Bezirk:

Lindwurm Apotheke, Gablenzgasse 31

Treffpunkt Dienstags, 9:30 Uhr



23. Bezirk:

Apotheke Liesing Riverside, Breitenfurter Straße 372

Treffpunkt Donnerstags, 10 Uhr



Über das Projekt „Bewegte Apotheke“

Das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG initiierte und von WiG-Gesundheitsreferent Christoph Wall-Strasser verantwortete Projekt „Bewegte Apotheke“ wird mittlerweile gemeinsam mit 28 Wiener Apotheken angeboten. Die wöchentlich ganzjährig stattfindenden kostenlosen Nordic Walking-Treffen bieten einen unkomplizierten Einstieg ins Nordic Walken. Treffpunkt ist direkt vor den Apotheken, die Dauer liegt bei rund einer Stunde und es ist keine Voranmeldung erforderlich. Bei Bedarf werden für die Dauer der Veranstaltung Stöcke zur Verfügung gestellt. Eigens von der Wiener Gesundheitsförderung ausgebildete Nordic Walking-Trainer*innen stehen mit Rat und Tat zur Seite. Erklärtes Ziel bei diesem Projekt ist es, Lebensqualität und Wohlbefinden der Wiener*innen zu steigern, indem bei der gemeinsamen Bewegung auch neue Freundschaften gefunden und neue Aspekte von Nachbarschaft entdeckt werden. Alle teilnehmenden Apotheken und weiterführende Informationen zu Terminen mit Trainer*innen finden Sie unter www.wig.or.at/bewegteapotheke bzw. erhalten Sie in den „Bewegten Apotheken“.

