NÖ Kooperation mit dem Burgenland im Startup-Bereich gestartet

Startups aus beiden Bundesländern steht ab sofort ein erweitertes Angebot zur Verfügung

St. Pölten (OTS) - Die Burgenländische Gründerinitiative SÜDHUB und der NÖ Technologie-Inkubator accent wollen mit dieser Kooperation Startups aus beiden Bundesländern ein erweitertes Angebot bieten und damit zukunftsfit machen. Bei einem Besuch beim gemeinsamen Bootcamp mit Gigi Wang, Startup-Professional an der Universität Berkeley im Office Park 4 am Flughafen Wien-Schwechat, konnten sich die beiden Wirtschaftslandesräte Jochen Danninger und Leonhard Schneemann vom offiziellen Start der Kooperation ein Bild machen. Es hat sich gezeigt, dass in der Betreuung der Startups, neben den wichtigen Inputs durch Coaching und Workshops auch der Austausch der Startups untereinander sehr wichtig für die positive Weiterentwicklung ist.

SÜDHUB und accent arbeiten derzeit noch mit unterschiedlichen Start-up-Zielgruppen. Während accent eher auf Gründungen aus dem tertiären Bereich setzt, hat das Burgenland einen starken Fokus im Bereich Gesundheit & Pflege. Die diversen Zielgruppen können sich sehr gut ergänzen, was accent und SÜDHUB zum Anlass nehmen, in Zukunft stärker zu kooperieren und ihre jeweiligen Formate füreinander zu öffnen bzw. gemeinsame Aktivitäten neu aufzusetzen.

„Von der Kooperation von Niederösterreich und dem Burgenland profitiert die Startup-Szene in beiden Bundesländern. Der Gesamtpool an Start-ups in der Region wird deutlich größer und durch die bundesländerübergreifende Vernetzung ergeben sich neue Anknüpfungspunkte, die im besten Fall zu neuen Ideen, Kooperationen und Arbeitsplätzen führen. Ein Beispiel für die lebendige und dynamische gemeinsame Startup-Region ist das accent Bootcamp mit Gigi Wang, in dem Startups beider Bundesländer an ihren Geschäftsideen arbeiten“, erklärt Landesrat Danninger. Eines der Ziele, künftig verstärkt auf Coaching von Startups zu setzen, ist ein gesellschafts-und regionalpolitisch relevanter Schritt für die Positionierung als Gründerland. Durch die Kooperation von SÜDHUB mit accent ist das Burgenland nun auch Teil des AplusB Inkubator Netzwerks. Darüber hinaus trägt diese Zusammenarbeit zur effizienten und synergetischen Weiterentwicklung beider Programme bei.

„Im Zuge dieser Kooperation werden gemeinsam die richtigen Initiativen gesetzt, um sich überregional als Startup-Location mit fokussiertem Know-how zu etablieren. Speziell im öffentlichen Bereich ist das Burgenland führend bei der Implementierung von Innovationen. Wir ermöglichen Startups ihre Produkte - wie beispielsweise die Digitalisierung der Pflegebranche - unter Beweis zu stellen und so den Standort für Startups weiter zu stärken“, betont der burgenländische Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Der Schwerpunkt dieser Kooperation liegt auf Early-Stage Start-ups.

Mehr Informationen: accent Inkubator GmbH, Beatrice Weisgram, Telefon 0676/83086310, E-Mail beatrice.weisgram @ accent.at; bzw. Büro LR Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005/12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

