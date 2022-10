EPHIC HOTEL INVEST und EPHIC REAL ESTATE bieten diskrete Beratung und Expertise für die Ferienhotellerie und darüber hinaus

Hotelexperten mit zwei neuen Brands

Wien (OTS) - Die etablierte Wiener HotelInvest.Consulting vereint sich mit der EuroPropertyInvest.Consulting zur EPHIC® Group – erstmals zur Expo Real 2022 präsentierte man sich nun in neuer Formation: Die Unternehmensmarke EPHIC® HOTEL INVEST bündelt fortan sämtliche Expertisen und Leistungen bei der Vermittlung und Entwicklung von Immobilien für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft, die EPHIC® REAL ESTATE hingegen steht für individuelle Beratung bei der Vermarktung und Vermittlung von Gewerbe-, Wohn- oder Senior-Living-Immobilien.

Mit gleich zwei neuen Unternehmensmarken, EPHIC HOTEL INVEST und EPHIC REAL ESTATE, tritt die EPHIC Group am deutschsprachigen Immobilienmarkt auf und schafft damit eine klare Trennung der Leistungs- und Geschäftsfelder. Hinter den neuen Marken stehen Experten der Immobilien- und Bankenbranche – mit bester Vernetzung in die Tourismusregionen Österreichs sowie in den gesamten Alpenraum.

Immobilienexperte Ing. Mag. (FH) Christian Brunner, CEO und Managing Partner von EPHIC HOTEL INVEST und EPHIC REAL ESTATE, zur Neupositionierung: „Wir leben Tourismus, sind als Unternehmen seit eh und je stark im Bereich der Hotelimmobilien verwurzelt und konnten uns in den letzten Jahren neben der Stadthotellerie verstärkt auf die Ferienhotellerie spezialisieren. Gleichermaßen bietet unser vielseitiges und internationales Team aber auch hervorragende Kompetenzen und Rundum-Serviceleistungen beim An- und Verkauf von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Durch getrennte Auftritte als EPHIC HOTEL INVEST und EPHIC REAL ESTATE gelingt es uns, unsere volle Beratungskompetenz auch nach außen hin abzubilden und noch spezifischer auf die Interessen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen.“

EPHIC HOTEL INVEST: Diskrete Off-Market-Deals für die Alpen-Hotellerie

Beste Kenntnisse der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich, Bayern, Südtirol, Italien und der Schweiz sowie ein großes Netzwerk an professionellen Betreiber-Firmen, potenten Investoren und Anlegern zählen ebenso zu den Alleinstellungsmerkmalen von EPHIC HOTEL INVEST wie die große Leidenschaft für die Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft. Das Leistungsspektrum reicht von Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien in der Stadt- und Ferienhotellerie, klassischer Investorenvermittlung und -beratung, professioneller Betreiber-Vermittlung wie auch Nachfolgeberatung, Development und Expansionsberatung bis hin zu verschiedenen touristischen Nutzungskonzepten für Anleger. Bei jedem Vermittlungsauftrag wird als Zusatzleistung ein internes Wertgutachten angefertigt.

Neben fachlicher Expertise verlangt das Marktumfeld aber auch absolute Diskretion, weiß CEO Brunner: „Wir arbeiten seit Jahren mit heimischen Hoteliers-Familien und namhaften Betreibern zusammen und kennen deren Bedürfnisse genau. Mit Herzblut und nötigem Fingerspitzengefühl gelingt es uns, diskrete Off-Market-Geschäfte für unsere Klienten abzuwickeln, die gleichermaßen attraktiv wie seriös sind.“

Anlage-Wohnungen mit touristischer Nutzung und Mixed-Use als Zukunftsmodelle

Abseits klassischer Finanzierungsmodelle berät die EPHIC HOTEL INVEST Investoren, Hotelbetreiber und Tourismusdestinationen auch zu sogenannten Anlage-Modellen mit touristischer Nutzung, die gerade im Alpenraum noch großes Potential versprechen. Als im Grundbuch eingetragene Eigentumswohnungen ohne Wohnrecht ermöglichen sie – touristisch genutzt – attraktive Mieteinnahmen oder Renditen für Investoren und wirken gleichzeitig dem Risiko leerer Hotelbetten entgegen. Ganz nach dem Credo „Veränderungen statt Stillstand“ entwickelt das Team der EPHIC HOTEL INVEST darüber hinaus maßgeschneiderte Mixed-Use-Konzepte für Hotelimmobilien. Etwa in den Bereichen Student Living, Senior Living, Apartments und Chalets ergeben sich vielversprechende alternative Betreibermodelle, die eine besonders effiziente Synergienutzung ermöglichen.

EPHIC REAL ESTATE: Rundum-Beratung für eine nachhaltige Immobilienvermarktung

Ebenso wie die EPHIC HOTEL INVEST bietet auch die EPHIC REAL ESTATE seriöse und innovative Rundum-Lösungen an, fokussiert sich dabei aber vornehmlich auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Team der EPHIC REAL ESTATE umfasst sämtliche Kompetenzen im Bereich Investment, Kauf, Verkauf und Development von nicht touristisch genutzten Immobilien. „Wir beraten Investoren wie Eigentümer individuell und mit großer Leidenschaft und finden so langfristig rentable Lösungen für alle Stakeholder. Immer relevanter werden auch bei klassischen Gewerbeimmobilien Mixed-Use-Modelle. Gerade in den städtischen Ballungsräumen entsteht hier großer Bedarf, sei es in den Bereichen Student Living oder Senior Living“, weiß Brunner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ephic.com und www.ephic.immo.

