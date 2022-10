Angst Group: Standort Kärnten wird Baukompetenz-Zentrum

Wien - Kärnten (OTS) - Die österreichische Angst Group eröffnete Ende September 2022 den zu einem Baukompetenz-Zentrum erweiterten Standort in St. Veit (Kärnten) Die zur Angst Group zählenden Unternehmen Angst Geo Vermessung und RM Umweltkonsulenten waren bisher schon gemeinsam tätig. Mit Skape Architects und deren Geschäftsführer Stefan Kogler konnte ein wichtiger Kärntner Player im Bereich Architektur und Bauplanung gewonnen werden. „Wir führen mit der engen und übergreifenden Zusammenarbeit Bauprojekte von der Planung über die Vermessung bis zum Recycling abgetragener Gebäude durch“, erklärt Geschäftsführerin DI Michaela Ragoßnig-Angst, MSc.

„Mit diesem Konzept können wir nun auch unseren Kunden in Kärnten ein unschlagbares Know-how mit großen Vorteilen anbieten“, ist DI Dr. Arne Ragoßnig, MSc, Geschäftsführer der RM Umweltkonsulenten überzeugt. Am Standort St. Veit (Klagenfurter Straße 62) arbeiten künftig rund 20 Mitarbeiter.

Das Baukompetenz-Zentrum Kärnten ist ein weiterer logischer Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. So startete die Angst Group 2015 mit dem Einsatz von Drohnen, um die Möglichkeiten zur Anwendung in den Bereichen Architektur, Projektentwicklung, Immobilien und Umwelt zur Vermessung sowie Inspektion und Monitoring auszuloten. Nach dem 2018 eingerichtetem Kompetenzzentrum Sensorik, folgte Anfang 2019 die Gründung des Unternehmens StrucInspect mit Palfinger und VCE.

Die Unternehmensgruppe der Familie Angst zählt zu den führenden Unternehmen im mittel- und osteuropäischen Raum. Mit einem Full-Service-Angebot von der Vermessung über die Projektentwicklung, Architektur, Immobilienvermittlung und Hausverwaltung bis zur Umwelttechnik ist die Gruppe das einzige familiengeführte Unternehmen Österreichs, das in dieser Form branchenübergreifend im Bau- und Immobilienbereich tätig ist.

DI Michaela Ragoßnig-Angst MSc, und Firmengründer BR h.c. DI Josef Angst führen dazu die internationalen Tochterfirmen in Deutschland, Tschechien und Kosovo. Architektur, Projektentwicklung, Immobilienvermittlung und Hausverwaltung werden von Arch. DI Robert Angst geleitet, die Umwelttechnik von DI Dr. Arne Ragoßnig MSc. und DI Dr. Jürgen Maier.

