Mr. Erste Bank Open übergibt an Mr. DocLX

Herwig Straka beendet sein Engagement im emba board. Alexander Knechtsberger wird in den Vorstand kooptiert.

Wien (OTS) - Nach zwölf Jahren beendet Herwig Straka sein Engagement als Vorstandsmitglied der emba, Alexander Knechtsberger, wie Straka ein etablierter Event-Kapazunder und Branchenprofi, wird in den Vorstand kooptiert. Mit dem namensgebenden „DOC“ der DocLX Holding GmbH ist eine starke Kraft für die Nachwuchsarbeit ins emba board eingezogen: Der Zugang zur Jugend und sein Gespür für deren Bedürfnisse liegen in seiner DNA. Als erfolgreicher Live-Marketingexperte weiß Knechtsberger auch genau, welche Fachkräfte und Fähigkeiten tatsächlich gebraucht werden: „ Unsere Branche hat viele tolle Arbeitsplätze zu bieten und seit Jahren ist der Beruf Eventmanager/in auf dem 3. Platz in der Beliebtheitsskala junger Menschen in Österreich. Das wollen wir nutzen und mit einer ,young emba’ Offensive aufwarten .“ Es sollen künftig die bereits gute Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten intensiviert und die Chance für high-potentials, sich zu präsentieren und Zugang zum schwergewichtigen emba Netzwerk zu bekommen, weiter gefördert werden.

Chairman David Strolz und seine board Kollegen Franz X. Brunner – der Strakas Funktion als stellvertretender Vorsitzender übernimmt -, Ivo Franschitz und Wolfgang Peterlik freuen sich über die zukünftige Zusammenarbeit und sehen in der Förderung der nachkommenden Generation einen wichtigen Beitrag für die Live-Marketingbranche.

Die emba, das event marketing board austria, ist der Verein der führenden und besten Live-Marketing Agenturen Österreichs. David Strolz erklärt: „ Wir haben Relevanz nicht nur in der Branche, sondern auch mit und bei unseren Kundinnen und Kunden und auch gegenüber politischen Entscheiderinnen und Entscheidern. Wir sind als emba sehr aktiv darum bemüht, die Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder und in Wahrheit für die gesamte Branche zu verbessern .“

Auch sollen die Erfolgsformate der emba, das "Klassentreffen“ und die „Austrian Event Hall of Fame“ im kommenden Jahr wieder signalisieren, wie wertvoll der gute Zusammenhalt in der Branche ist und dass #comebackstronger keine leeren Worte sind.

