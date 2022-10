„Marketagent öffnet Augen“

Baden/Wien (OTS/Marketagent) - Seit nun einem Jahr unterstützt das Online Research Institut die internationale Hilfsorganisation und schenkt blinden Menschen für jedes beauftragte Research Projekt ein Augenlicht - gemäß dem Credo „Marketagent öffnet Augen“. Wegen des guten Erfolges geht die Kooperation nun in die nächste Runde.

Dass Markt- und Meinungsforschung dazu dient, den Blickwinkel durch Zahlen und Daten zu erweitern, liegt in der Natur der Sache. Die Online Researcher von Marketagent nehmen ihre Rolle mittlerweile bereits seit einem Jahr wörtlich und fungieren im wahrsten Sinne des Wortes als Augenöffner. In Zusammenarbeit mit Licht für die Welt schenkt Marketagent für jedes beauftragte Full Service Projekt ein Augenlicht. „ Ich freue mich sehr, dass wir im vergangenen Jahr somit mehreren hundert Menschen eine Operation ermöglichen konnten, um ihnen ihr Augenlicht zurückzugeben. Wir wollen unser Engagement unbedingt zukünftig weiterführen und setzen unser Spendenprojekt für Licht für die Welt auch im nächsten Jahr fort “, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.

Sehen als wichtigster Sinn

Dass das Sehen essenziell ist, hat auch eine Studie gezeigt, die von Marketagent zusammen mit Licht für die Welt durchgeführt wurde: Darin bezeichneten 64% der Österreicher*innen Sehen als ihren wichtigsten Sinn. Vor allem die Selbstständigkeit im Alltag sowie ihre Freunde und Familie nicht mehr sehen zu können würde den Befragten am meisten fehlen, wenn sie ihr Sehvermögen verlieren würden. Die Wichtigkeit des Augenlichtes ist nicht verwunderlich: Jeder zweite Österreicher bzw. jede zweite Österreicherin hat eine Sehbeeinträchtigung. Am häufigsten treten hierzulande Kurzsichtigkeit, gefolgt von Weitsichtigkeit, Alterssichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Grauer Star auf.

Daher sind regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt/ der Augenärztin wichtig. Doch rund um den Globus haben nicht alle Menschen Zugang zu augenärztlicher Versorgung. Dabei könnte 90 Prozent aller Menschen, die weltweit mit Blindheit oder Sehverlust leben, mit rechtzeitiger medizinischer Behandlung geholfen werden. „ Unser neues Programm für Kinderaugengesundheit hat das Ziel, dass kein Kind erblindet oder mit einer Sehbehinderung leben muss, wenn es sich vermeiden lässt. Dafür bilden wir Fachpersonal aus, bauen Kliniken und ermöglichen Sehtests für Schulkinder. Unser Ziel können wir nur mit der Unterstützung zahlreicher Spender*innen, wie Marketagent, erreichen. Wir danken allen, die uns unterstützen! “ sagt Markus Hammer, Team Lead Philantrophy von Licht für die Welt.

Liebe Deine Augen

Der Welttag des Augenlichtes macht am 13. Oktober mit der Kampagne „Liebe Deine Augen“ auf die Bedeutung des Augenlichtes aufmerksam. Die internationale Kampagne ruft auf, sich und seinen Augen etwas Gutes zu tun. Regelmäßige Routineuntersuchungen bei der Augenärztin des Vertrauens stellen sicher, dass Sehbehinderungen und Blindheit bestmöglich verhindert werden.

Über Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine internationale Hilfsorganisation für Augengesundheit und inklusive Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Sie baut medizinische Versorgung auf, verwirklicht Bildung für alle Kinder und stärkt die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Gemeinsam mit PartnerInnen in Äthiopien, Burkina Faso, Kenia, Mosambik, Südsudan und Uganda tritt die Organisation für die Selbstbestimmung aller Menschen ein. Sie sieht die Potentiale von Menschen mit Behinderungen, fordert grundlegende Menschenrechte ein und verändert so die Lebensbedingungen langfristig. Licht für die Welt wurde 1988 in Wien gegründet und ist neben Österreich in Belgien, Deutschland, Großbritannien, in der Schweiz, Südtirol, Tschechien und den USA aktiv.

Über Marketagent

Marketagent sieht sich gleichermaßen als Pionier und Innovationsführer der digitalen Markt- und Meinungsforschung in Österreich. Mit einem Fokus auf quantitative und qualitative Consumer Research Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden, Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück unseres Instrumentariums ist ein mehr als 2.300.000 Personen umfassendes Online-Panel, welches im Januar 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im Jänner 2022 nach der aktuellsten ISO Norm 20252 rezertifiziert wurde. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Top-Unternehmen wie die Telekom Austria AG, Bank Austria, McDonald‘s, Spar, die Österreichische Post AG, Generali oder Hervis. Die Themenfelder und Forschungsschwerpunkte sind vielfältig und decken sämtliche Bereiche der Markt- und Meinungsforschung ab.

