ÖH: Hochschulbetrieb muss trotz Teuerung sichergestellt werden!

ÖH unterstützt Forderung der FHK nach Erhöhung der Studienplatzfinanzierung für Fachhochschulen

Wien (OTS) - Die aktuelle Kostenexplosion macht auch vor den österreichischen Fachhochschulen nicht Halt. Die FHK kündigte bereits an, dass ohne Erhöhung der Fördermittel des Bundes für Fachhochschulen mit massiven Einschnitten zu rechnen sei. „Dass die finanzielle Lage der Fachhochschulen sich zunehmend zuspitzt, ist schon seit längerem bekannt. Während noch völlig unklar ist, ob die Universitäten tatsächlich finanzielle Unterstützung erhalten, werden immerhin erste Verhandlungen geführt - für die Fachhochschulen gibt es allerdings bis heute kein klares Bekenntnis, dass das BMBWF sie unterstützen wird“, kritisiert Keya Baier vom Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH).

Die ÖH befürchtet, dass mangelnde finanzielle Ressourcen sich zwangsläufig auf die Studierenden und die Qualität der Lehre auswirken werden. „Einige Fachhochschulen haben bereits angekündigt, dass es aufgrund der Teuerung zu Einschränkungen im Lehrbetrieb kommen kann. Dies hätte massive Auswirkungen auf die Studierenden, denen das Studium weiter erschwert wird – das muss verhindert werden“, so Sara Velić vom ÖH Vorsitzteam.

Um negative Auswirkungen auf die Studierenden und die Qualität der Lehre an Fachhochschulen zu verhindern, fordert die ÖH Minister Polaschek auf, die notwendigen finanziellen Ressourcen zuzusichern. „Nicht nur die aktuelle Teuerungs-Welle muss ausgeglichen werden, auch die unzureichende Valorisierung in der Vergangenheit muss nachgeholt werden. Es kann nicht sein, dass Ausgaben (z.B für Personal) jährlich steigen, während die Einnahmen gleich bleiben“, so Naima Gobara vom ÖH Vorsitzteam abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Timon Kalchmayr

Pressesprecher

+43 676 888 522 11

timon.kalchmayr @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at